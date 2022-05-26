朱立倫：說好「不缺兒童疫苗」蔡英文真的盡力了嗎？

國民黨主席朱立倫今日在臉書發文，點名質問蔡英文總統，可知道指揮官陳時中到現在還在堅持「兒童疫苗沒有缺」，「請問妳要怎麼跟冒大雨排隊搶醫療家長交代？這對行政團隊的信用是多大的傷害」？（圖擷取自朱立倫臉書）

2022/05/26 18:37

〔記者施曉光／台北報導〕國內近期多起染疫孩童重症與死亡案例，引發父母恐慌，不少家長心急如焚，帶著孩子排隊搶兒童疫苗，國民黨主席朱立倫今日在臉書發文指出，我們經歷口罩之亂、疫苗之亂、快篩之亂，如今又要出現兒童疫苗之亂？

朱立倫點名質問蔡英文總統，可知道指揮官陳時中到現在還在堅持「兒童疫苗沒有缺」，「請問妳要怎麼跟冒大雨排隊搶醫療家長交代？這對行政團隊的信用是多大的傷害？」

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朱立倫表示，蔡總統可知道今天疫情又奪走了104條寶貴生命，創下兩年來的單日死亡新高，同時，台灣又多了兩個因為孩子過世而破碎的家庭，這些讓人揪心、不捨的現實，難道就是蔡政府眼中已經「用心用力」，是指揮官投書外媒宣稱的「疫情控制得宜」？

朱立倫說，蔡總統可知道民眾想要的，只不過是平安健康，不用提心吊膽害怕染疫的生活，全面執政就應該全面負責，該道歉、認錯、改進就好好面對，不要再把在野黨的監督當洪水猛獸，甚至反過來假澄清」真抹黑，用網軍出征或法律箝制對政府不滿的人。

他強調，國民黨秉持同島一命，從黨中央到地方執政縣市，一個月來針對疫情的方方面面提出非常多具體建議解方，持續強力監督，一定要制衡信用破產的民進黨，讓他們不敢懈怠。

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