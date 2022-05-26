民眾黨新竹市長人選有譜？高虹安稱6月會確定

民眾黨新竹市長人選有譜？民眾黨不分區立委高虹安今天在竹市城隍廟受訪指出，黨內6月就會確定、她個人也在評估中。（記者洪美秀攝）

2022/05/26 13:40

〔記者洪美秀／新竹報導〕年底新竹市長選舉已是各家政黨必爭的重中之地，但各政黨的市長人選都未底定，具執政優勢的民進黨也因誰能成為林智堅的接棒人而渾沌不明，有意插旗新竹市政壇的民眾黨立委高虹安今天到城隍廟拍端午節影片時，針對民眾黨的市長人選，她說，黨中央應該6月就會啟動提名機制，至於她個人是否參選，也在評估中。

高虹安今天在城隍廟接受媒體訪問提到，新竹市是各政黨都想派出精銳角逐的縣市，到底哪張是底牌，目前都眾說紛云，她說，民眾黨內的程序預計6月就會啟動相關的提名措施，新竹市目前黨內也在徵詢相關的人選，外界對民眾黨有許多的想像與期待，加上民眾黨在竹市的政黨票表現亮眼，她也會做好份內的角色。

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對於她個人的參選意願，高虹安說，她目前是以立委的身份在新竹市基層蹲點及經營，並藉由認識這個城市，思考能為這個城市做什麼事，未來如果有決定也會跟大家報告。

針對最近竹市女性參選市長的議題，高虹安也提到，她觀察竹市的選情結構，各政黨也都認為女性較適合，但她認為重點在於參選人能否關心新竹的大小事，能否為這個城市謀福利，才是選民關心的重點。

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