6月上路！護照申辦將開放網路填表上傳照片

領務局將於6月1日正式啟用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，提供「網路填表」、「照片上傳」及「線上預約」三合一的便民功能，鼓勵國人多多使用新的便民服務。（記者呂伊萱攝）

2022/05/26 13:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部領務局副局長薛秀媚今宣布，領務局將於6月1日正式啟用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，提供「網路填表」、「照片上傳」及「線上預約」三合一的便民功能，鼓勵國人多多使用新的便民服務。

薛秀媚今在外交部例會上宣布，為持續優化申辦護照e化作業，領務局「申辦護照網路填表及照片上傳系統」將於6月上路。

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薛秀媚說明，這項系統全面開辦後，未來國人申辦護照仍可依現行紙本方式填寫「簡式護照資料表」，或採用網路填表的服務，填表系統另包括「上傳數位照片」及「預約申辦時段」功能供民眾使用。

薛秀媚指出，民眾透過網路系統事先填寫資料及預約申辦時段，將可大幅縮減現場填寫書表及臨櫃等待時間。另外「上傳數位照片」功能，可協助初步預檢照片是否符合護照規格，降低臨櫃申辦時的照片不合格率。若成功上傳合格的數位照片、並列印含彩色照片的「簡式護照資料表」，便可免附2張實體照片，省去沖洗照片的成本。民眾若家裡沒有印表機，系統也會透過電郵回傳檔案，可在領務局現場機台套印，但文件仍需本人簽名。

另，薛秀媚也介紹，國人也經常委託旅行社代理送件，領務局同時調整「團件系統」，提供整併表件、打包整理等功能設計，盼使送件流程更為順暢。「團件系統」已自4月6日起先行試辦，目前運作情形良好，6月1日起將與「個人件系統」同步全面開辦。

薛秀媚說，預期未來若國境開放，民眾護照申辦量會快速增加，希望此新系統提供更多便民服務。為鼓勵國人多多使用新的便民服務，領務局將於6月1日舉辦「申辦護照波鴿e起來」活動，凡自6月1日起至6月15日止使用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，並臨櫃完成送件程序者，即有機會獲得限量精美護照封套。另領務局Line官方帳號也同步進行有獎徵答活動，有機會抽中精美禮品，歡迎民眾踴躍參加。

領務局表示，民眾如對便民措施有任何疑問，可至外交部領務局全球資訊網「護照Q&A」項下查詢或撥打護照諮詢服務專線（02）2343-2807、2343-2808洽詢。

領務局將於6月1日正式啟用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，提供「網路填表」、「照片上傳」及「線上預約」三合一的便民功能。為鼓勵國人使用新的便民服務，領務局Line官方帳號今起進行有獎徵答活動，有機會抽中精美禮品，歡迎民眾踴躍參加。（翻攝自領務局Line官方帳號）

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