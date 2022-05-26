「原住民族學校法」審查陷僵局 高金素梅稱：少買武器就有基金

立委高金素梅表示，「少買一台我們不要的飛機，少買一些不必要的武器」，原住民族的教育體制就可以建立起來。 （資料照）

2022/05/26 11:33

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院教育及內政委員會今聯席會議審查「原住民族學校法草案」，但因行政部門並未提出草案，僅有朝野立委提案，修法陷入僵局。民進黨立委多認為在行政部門未提對案與做出相關評估，不應匆促修法上路；針對教育基金，無黨籍立委高金素梅表示，「少買一台我們不要的飛機，少買一些不必要的武器」，原住民族的教育體制就可以建立起來。

會議主席、教文委員會召委林奕華不滿教育部並未如事前承諾，事先提供攸關逐條審查時，主管機關對於各條內容意見的「條文對照表」，因此要求教育部準備好再來審查，因此宣布會議休息，11時20分繼續開會。

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針對未能準備「條文對照表」，教育部次長蔡清華表示，從2016年行政院原住民族政策分工一覽表，教育部是主政在「原住民族教育法」的修法工作，而教育部在2019年修法完成，至於「原住民族學校法」，主政的單位是原民會，所以應是原民會來提供對照表。

會議尚未進入逐條審查，先由朝野立委進行程序發言；民進黨立委吳思瑤表示，需要行政院版的評估，來做完整來參採再來修法；國民黨立委鄭天財說，當年修「原住民族教育法」時，也沒有行政院版本，也還是修法，不要因為沒有行政院版本就不修法，要尊重原住民族。

民進黨立委伍麗華表示，目前制度沒有辦法處理原住民族語言傳承的問題，實驗學校老師很多都是非原住民教師，必須要有一部法，處理師資培育，找到自己需要的老師、建立課程課綱，「原住民族學校法」必須存在，也能借鏡紐西蘭的毛利族學校。

民進黨立委張廖萬堅表示，支持原住民建構屬於原民的知識及教育體系，但要發展完整教育體系，並不是一蹴可及，而這次修法主管機關是在原民會還是教育部，也未能釐清，在相關的問題沒有釐清、沒有準備到一定程度之前，未必要完全準備好，但至少要準備到一定程度。

亦有提出草案的民進黨立委鍾佳濱指出，不認為要現在通過立法，希望走得長走得遠走得快，不希望半途翻車。

高金素梅表示，過去就提過主管機關是原民會，基金的部分，如果政府願意把原住民族的教育權回歸到族人的身上，「少買一台我們不要的飛機，少買一些不必要的武器」，原住民族的教育體制就可以建立起來，而蔡總統對原民的道歉也不會那麼便宜，而是有實質象徵意義。

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