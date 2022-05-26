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    朱立倫訪美行 將在華府智庫布魯金斯研究院發表演說

    國民黨主席朱立倫6月2日將搭機飛往美國進行訪問。（資料照）

    國民黨主席朱立倫6月2日將搭機飛往美國進行訪問。（資料照）

    2022/05/26 11:32

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫6月2日將搭機飛往美國進行訪問，除拜會美國國安會、國務院、國防部等美方相關官員，還將在華府智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）發表演說，布魯金斯研究院近日也已預告當地時間6日將舉辦朱立倫的公開演講座談「台灣的前進之路：與國民黨主席朱立堅對話」（Taiwan's path forward: A conversation with KMT Chairman Eric Chu）。

    黨內人士指出，這場朱立倫在美國的公開演說，內容包括分享對國際局勢看法，談台美關係的未來，國民黨如何與美加強聯繫，如何維持台海和平穩定，以及如何看待中國大陸。

    這場公開演說是由布魯金斯研究院與戰略及國際研究中心（CSIS）等兩家美國重要智庫共同主辦，朱立倫將就國民黨對台灣未來的願景發表主旨演講，而在朱立倫演說後，主辦單位將安排布魯金斯高級研究員瑞恩哈斯（Ryan Hass）及戰略及國際研究中心高級研究員林邦妮（Bonny Lin）與朱立倫對話，並接受聽眾提問。

    主辦單位在活動預告說明中指出，隨今年即將到來的選舉以及2024年大選的臨近，台灣選民將面臨台灣未來的選擇，而這個選擇可能會對區域與全球安全，以及美國在亞洲的利益產生深遠影響。

    朱立倫這趟訪美之行，連同往返搭機時間總計12天，將走訪華府、紐約、洛杉磯、舊金山，第一站是洛杉磯，在華府停留的時間最長，除在美國發表公開演說，並與美國國安會、國務院、國防部等相關重要官員會面，還會前往美國大學參訪，與僑界見面，最後一站是舊金山。

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