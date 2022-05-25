長者打疫苗送快篩被批「割稻尾」 新北市府：請省下政治口水

新北市政府副發言人張劭斌（左）反擊立委羅致政的「割稻尾說」。（資料照）

2022/05/25 20:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天表示，65歲以上長者6月底前接種COVID-19疫苗，就送2支快篩試劑，遭民進黨立委羅致政質疑「割稻尾」，指這是中央流行疫情指揮中心今天才要公布的全國政策。新北市政府副發言人張劭斌反擊說，請羅委員省下政治口水，多流點汗水照顧新北市民。

張劭斌表示，不知道羅致政最近動作頻頻，到底是為哪樁？先在談話節目爆料，今天又扣新北巿政府大帽子，把新北市為了鼓勵65歲以上長者接種疫苗，送2劑快篩試劑的政策，講成是割中央稻尾？隨後發現是新北市自行研擬的獎勵快篩劑，並非來自中央，又說成是新北市被抓包才改加碼？

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他說，明天開始就要實施的措施，需要大量快篩試劑，馬上要生出幾支就有幾支嗎？當然不可能，這些都是新北市等待廠商陸續到貨，詳細計量規劃後，為了保護65歲以上長者，守護更多中重症高危險族群研擬的鼓勵措施。

張劭斌表示，總統昨天才說防疫不分你我，新北市獎勵2支快篩試劑，中央也獎勵2支，受惠的都是市民，實在不懂身為一位應該為新北市民多爭取福利的立委，為什麼要這麼氣噗噗？

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