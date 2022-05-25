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    跟騷法6月上路 內政部︰向民眾宣導以免誤觸法網

    「跟蹤騷擾防制法」將在6月正式上路，內政部將向民眾宣導。圖為北市警局長楊源明拍攝影片提醒跟騷法八種樣態。（記者姚岳宏翻攝）

    「跟蹤騷擾防制法」將在6月正式上路，內政部將向民眾宣導。圖為北市警局長楊源明拍攝影片提醒跟騷法八種樣態。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/05/25 18:38

    〔記者李欣芳／台北報導〕立法院去年11月三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，明定跟蹤騷擾有8種樣態，包括盯哨、要求約會、網路騷擾等都納入規範，且行為須與性或性別有關，足以影響受害者日常生活，違反者最高可處5年以下有期徒刑。跟騷法將在6月1日正式上路，內政部將向民眾宣導，讓民眾接收正確法律認知，並減少誤觸法網的可能。

    行政院明天將召開院會，由內政部報告「跟蹤騷擾防制法施行工作整備情形」，內政部表示，跟騷法將於今年6月1日上路，內政部透過跨部會緊鑼密鼓合作，推動子法研訂、系統建置、警力增補、教育訓練及對外宣導等，相關執法措施已準備就緒，也蒐集相關實務案例，讓第一線執法人員熟悉操作程序，期使新法上路後，第一線受理人員能即刻上手。

    內政部表示，除對內教育訓練外，對外亦向民眾宣導，讓民眾接收正確法律認知，並減少誤觸法網的可能。

    台灣近年發生數起惡質跟蹤騷擾衍生成殘暴殺人案件，為有效防範及處罰跟騷行為，立法院三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，根據三讀通過的條文，跟騷行為有8種樣態，包括以人員、車輛、網路等方式，持續或反覆違反特定人意願且與性或性別有關，進行監視跟蹤、盯梢尾隨接近、威脅辱罵、通訊網路騷擾、不當追求、寄送文字影像或其他物品、妨害名譽、冒用個資訂購貨物等8類行為，使受害者心生畏怖，足以影響日常生活或社會活動。

    警察機關受理跟騷案件，應依職權或被害人請求，核發書面告誡行為人。行為人或被害人對於警察機關核發或不核發書面告誡不服時，得於收受書面告誡通知後10日內，經原警察機關向其上級警察機關表示異議。為書面告誡2年內行為人若再犯，被害人、警察、檢察官得向法院聲請保護令。保護令有效期間最長為2年，有效期間屆滿前，被害人、檢察官與警察得向法院聲請延長，每次延長不得超過2年。

    在罰則方面，實行跟蹤騷擾行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以下罰金，須告訴乃論。但攜帶凶器或其他危險物品的跟騷行為犯罪者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。此外，違反保護令者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

    此外，促轉會將在本月底完成階段性任務並解散，行政院明天召開的院會將討論促轉會呈報「轉型正義推動成果及任務移交」報告，討論政院由內政部等部會承接促轉會業務，持續推動轉型正義工作。

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