國防院上將董事0出席月領8千 立院預算中心批「難謂善盡職責」

國防大學校長張哲平。（資料照）

2022/05/25 16:34

〔記者吳書緯／台北報導〕國防部捐助成立的國防安全研究院，是台灣重要的國防智庫；然而，立法院預算中心近期報告指出，國防院第2屆董事會，自2020年3月底至2021年底共召開6次董事會，但部分董事缺席會議次數頗多，例如國防大學校長張哲平上將全部缺席、國安局副局長柯承亨缺席4次，而董事按月領取兼職費8千元，批缺席次數多的董事「恐難謂善盡職責」。

立法院預算中心日前公布「財團法人國防安全研究院111年度預算評估報告」，當中指出國防院部分董事屢缺席董事會會議，主管機關允宜加強對其執行職務之督導與考核，才能提高董事會運作效能，而根據國防院捐助章程規定，國防院設董事會，置董事7人至15人，董事由主管機關就政府代表、國防、外交等領域學者、退役將領、離退政務官等當中遴選聘任。

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報告指出，國防院第2屆董事會董事成員共計9人，除董事長霍守業專任外，餘8名均為兼任，自2020年3月29日就任，截至2021年底計召開6次董事會，但部分董事缺席會議次數頗多，主管機關國防部應加強落實對董事執行職務的督導與考核。

報告提到，董事會為國防院最高決策單位，各董事依規定應親自出席董事會，善盡職責並維繫董事會之有效運作，且國防院捐助章程規定「董事無故連續未出席董事會議達2次者，董事會應即陳報國防部依規定處理其解聘事宜」。

然而，立院報告指出，國防院第2屆董事9人，任期自2020年3月29日至2022年3月28日止；國防院第2屆董事會自上任截至2021年底共召開6次董事會，依據國防院提供各董事出席狀況，部分董事缺席次數頗多，例如董事「張○平」6次會議均未出席、董事「柯○亨」亦缺席4次會議。

立院報告表示，董事會為國防院最高決策單位，董事並按月領取兼職費8千元，但第二屆董事會截至2021年底共召開6次會議，部分董事缺席會議次數頗多，「恐難謂善盡職責」。而主管機關國防部應落實對董事執行職務的督導與考核，期使其能善盡職責，並發揮董事會的實質功能。

立法院預算中心雖未指明「張○平」、「柯○亨」全名，但根據司法院「法人登記公告」，國防院第2屆董事分別為蔡明彥、徐斯儉、陳明祺、張哲平、王信龍、柯承亨、江春男、陶儀芬，以及董事長霍守業。

因此經比對可知，「張○平」為現任國防大學校長張哲平上將，而「柯○亨」為國安局副局長柯承亨。

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