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    多位民進黨中市議員質疑盧秀燕 買民調粉飾太平

    民進黨中市議員批盧秀燕買民調粉飾太平。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨中市議員批盧秀燕買民調粉飾太平。（記者蘇金鳳攝）

    2022/05/25 15:48

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕年底選舉將至，多位民進黨中市議員今天質疑，市長盧秀燕每一次有狀況，就會出現有利於盧秀燕的民調，根本是買民調粉飾太平，直指「盧秀燕之心，路人皆知」，痛批盧秀燕根本是利用行政資源在為自己連任鋪路，若盧秀燕要買民調要自己的錢，不要用公帑買民調，用市政資源拚個人選舉。

    台中市政府表示，市府向來尊重各界民調，虛心聆聽，繼續打拼，所有標案都依照政府採購法進行，合法、公開評選機制產生，相關法律規定不能置入性行銷，需要揭示政府廣告，也沒有買民調的問題。

    市議會今天進行市政總質詢，市議員王立任、謝志忠、張耀中、張玉嬿、黃守達、林德宇等人痛批每逢爆發市政爭議，就有媒體公布盧秀燕高民調來粉飾太平。

    市議員王立任指出，昨天有民調公布台中市長盧秀燕施政滿意度高達6成，大幅領先對手，他表示手法非常熟悉，每當盧市府重大缺失，或是市民開始對盧秀燕心懷疑慮時，就會有民調發布肯定市府團隊的民調。

    王立任說，今年1月9日台中市第二選區補選國民黨候選人顏寬恒慘敗，媒體批評盧秀燕將成為跛腳市長，就有民調顯示盧秀燕民調勝過對手，2月18日華興托育中心遭踢爆長期虐待嬰兒，民眾質疑市長媽媽非善盡監督之責，沒有多久就出現有利於盧秀燕的民調。

    3月6日台中市興中街大火奪走6條人命，民眾對盧秀燕在公安方面有疑慮，又出現有利於盧的民調，民進黨的任何可能參選者都被盧打趴。

    王立任說，5月19日盧市府被質疑兒童疫苗施打進度落後、停課資訊朝令夕改，昨天又有有利於盧秀燕的民調出現。

    王立任痛批「盧秀燕之心，路人皆知」，根本是利用行政資源在為自己連任鋪路，把民調做為選舉工具，試圖粉飾市府團隊的無能，市府預算本應用在市民身上，盧市府不應把納稅人的錢花在自己的選舉宣傳上。

    市議員謝志忠則提醒盧秀燕，不要忘記她身為市長也是選舉的候選人，為選舉打拼大家都能認同，但選舉花費應該要用自己的錢支出，不應該利用公家資源來替自己造勢宣傳。

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