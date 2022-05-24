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    放寬山限區「住二」都更修法慢吞吞 王欣儀轟台北市府擺爛

    台北市文山區再興社區於今年3月發生女兒牆崩塌意外，凸顯山坡地老舊社區正面臨居住安全問題。（資料照）

    台北市文山區再興社區於今年3月發生女兒牆崩塌意外，凸顯山坡地老舊社區正面臨居住安全問題。（資料照）

    2022/05/24 19:01

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市文山區再興社區3月發生女兒牆崩塌意外，凸顯山坡地老舊社區正面臨居住安全問題；台北市議員王欣儀指出，近來地震頻傳，令許多受限法規無法都更的山限區內第二種住宅區的居民憂心忡忡，然而台北市政府曾允諾檢討修正、研議放寬山限區都更卻遲無進展，質疑市府「擺爛」，疾呼加速修法以免釀出人命傷亡才追悔莫及。

    對此，台北市都發局表示，規劃放寬山限區都更建物量體，修訂都更自治條例、土管自治條例，比照危老重建放寬規範，如原建築高度17.5公尺擬放寬至21公尺，另也放寬高度比、後院深度比及建蔽率，此外也修法使山限區建物符合營建署規定的耐震係數小於0.35者，所有權人可向市府提議劃定為更新地區，且若取得9成私地主同意，即可啟動公辦都更2.0程序。

    王欣儀指出，台北市面臨城市嚴重老化，目前山限區的住宅區主要集中於文山、士林、內湖區，建物共有1302棟，屋齡超過卅年的則有764棟，佔比六成二；而這些山限住二區受限法令無法都更，若要申請危老重建，則對於動輒數百戶的老舊社區要達到100%所有權人整合同意難度極高，令飽受天災威脅的居民嘆無活路。

    王欣儀認為，山區老舊社區都更不能再等，市府應儘速於此次議會會期內先提出修法草案內容與方案，透過公聽會、地方說明會等彙集專家學者建議與地方居民意見，再進一步討論修正，作為後續放寬修法依據，儘速解決老舊社區建物問題，切勿等到意外再次發生，釀人命傷亡悲劇才追悔莫及。

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