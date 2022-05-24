農田水利會能否收為國有？憲法法庭3學者認合憲

憲法法庭24日召開農田水利會言詞辯論。（記者吳政峰翻攝）

2022/05/24 16:08

〔記者吳政峰／台北報導〕農田水利會獲得政府授權，處理全國的灌溉事業，屬於「公法人」，惟立法院認其未有效發揮功能，前年通過「農田水利法」收歸國有。費鴻泰等38名藍委不滿，質疑瓦解親藍地方派系，聲請釋憲，憲法法庭24日召開言詞辯論，邀請4名學者出具意見，1名持違憲看法，3名則認合憲。

中研院法律所副研究員吳宗謀表示，農田水利會改為官方的農田水利署後，原會員的結社自由權遭到侵害，但新法未提供退會途徑，也不進行清算程序，有違憲之虞；而新法不僅讓國家取得各農田水利會的財產，更實質控制各水利會過去捐助成立的財團法人，對財產權構成另一種侵害。

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吳宗謀認為，水利並非專屬中央事務，農田水利會所擔負的水利行政業務，不宜僅由中央政府執行，勢必涉及地方政府權限，但新法規範密度過於稀薄，而且對相關組織與人事規定，亦有以命令侵越憲法與法律所定地方制度的疑慮。

台灣水資源與農業研究院助理院長吳啟瑞指出，農田水利事業屬於公共任務，具有高度公益性，為國家行政任務的範疇之一，從日治時期開始，國家創設農田水利會事業為公法人，協助推廣灌溉等業務，雖定性為地方水利自治團體，卻高度限縮其自治權，且其自治效能已受到會員制與停徵會費的影響而弱化。

吳啟瑞表示，不論日治或國民政府時代，國家對於農田水利的土地取得，均給予優待甚至無償轉讓，但面臨水資源管理多樣化的時刻，水利會卻應變失靈，政府選擇收為國有，並不影響人民的結社自由，且概括承受資產與負債，亦無侵害財產權的問題。

東吳大學法律系教授程明修認為，新法把農田水利會公法人地位，改制成公家機關，未違反法律明確性、法律保留或權力分立原則；而公法人是依照公共任務而設置，故無「原始的法律地位」，無法主張存續性的保障，新法未違反法不溯既往原則。

程明修強調，憲法並未保障人民積極參與公法團體的自由，自然沒有限制或剝奪會員集會結社自由權的問題；而憲法所保障的財產權，是確保人民不受國家侵害，但國家調整水利會組織的型態，涉及的是公共事務的收放，水利會不得主張財產權。

台北大學法律系副教授陳愛娥說明，憲法保障的人民結社權，不包含人民有組成公法團體的權利，故新法不會發生侵害農民會員權益的疑慮；水利會為公法人，長期接受政府挹注，財產亦屬公有財產一環，收為國有不侵害財產權，新法合憲。

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