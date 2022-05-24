WHA大會發言 立陶宛、盧森堡首次直接聲援台灣

第75屆世衛大會多國紛紛表達支持台灣參與立場，其中立陶宛和盧森堡是首次直接點名聲援台灣。（彭博、美聯社、歐新社，本報合成）

2022/05/24 10:47

〔記者呂伊萱／台北報導〕第75屆世衛大會（WHA）進行中，在第2日全會議程的各國發言環節，多國紛紛表達支持台灣參與立場；包括美、英、德、法、加拿大、澳洲、立陶宛、盧森堡和友邦巴拉圭與瓜地馬拉等。其中立陶宛和盧森堡是首次直接點名聲援台灣。

立陶宛衛生部長杜爾基斯（Arūnas Dulkys）發言時向秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）喊話表示，全球危機需要全球應處，我們強調有效多邊主義原則的重要性，堅持此原則才能建立一個安全的全球衛生架構。

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杜爾基斯接著說：「因此，我們呼籲您邀請台灣以觀察員身分參加WHA，以及讓台灣進一步有意義地參與世衛組織（WHO）的所有論壇及機制。這樣將可使國際社會受益於台灣的經驗及科技長才。這不僅支持了WHO促進全球健康的任務，亦達成醫衛和平相輔相成的承諾。」

這是立陶宛首次直接聲援台灣參與。立陶宛去年是以間接方式表達，強調WHA應該讓「所有利害相關方」參與，才能廣泛處理疫情，杜爾基斯22日也和前往日內瓦與各國交流的衛福部政次李麗芬召開雙邊會議，討論台灣和立陶宛在健康議題上合作的可能性。

此外，上週甫在國會首度通過友台動議、其中包括支持台灣以觀察員身分有效參與WHO的盧森堡，此次大會也加入挺台聲援行列。盧森堡代表表示，公衛為重要議題，應確保包容性。「世衛應該受益於所有利益相關者的知識，特別是透過讓台灣以觀察員身份參與WHO技術會議」。

相關影片請見︰

立陶宛發言影片

立陶宛衛生部長杜爾基斯（Arūnas Dulkys） 於第75屆WHA發言時直言呼籲，應邀請台灣以觀察員身分參加大會，以及讓台灣進一步有意義地參與世衛（WHO）的所有論壇及機制。這樣將可使國際社會受益於台灣的經驗及科技長才。這支持WHO促進全球健康的任務，亦達成醫衛和平相輔相成的承諾。（翻攝自WHO直播）

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