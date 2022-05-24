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    張善政將拜會？邱奕勝現身議會稱「目前還沒有聯繫」

    針對國民黨桃園市長提名人、前行政院長張善政預計今天拜會桃園市議會議長邱奕勝（圖），邱奕勝現身議會稱「目前還沒有聯繫」。（記者魏瑾筠攝）

    針對國民黨桃園市長提名人、前行政院長張善政預計今天拜會桃園市議會議長邱奕勝（圖），邱奕勝現身議會稱「目前還沒有聯繫」。（記者魏瑾筠攝）

    2022/05/24 09:27

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨黨中央突襲提名前行政院長張善政，引發黨內譁然，中常委、桃園市議會議長邱奕勝更憤而退群，邱今天現身議會主持市政總質詢，開議前他接受媒體訪問，透露目前沒有接到要與張善政見面的訊息，他表明議會是民意機關，「誰要跟我們見面，只要有時間都可以見面沒有問題」，並呼籲有意退黨的里長繼續留下來，為這個黨打拚。

    媒體問及，對於黨中央提名張善政基層的看法，邱奕勝回應，認為怎麼樣應該要去基層了解，並透露沒有接到兩人要見面的訊息，至於是否願意見面，邱奕勝回，我們就是民意機關，誰要跟我們見面，只要我們有時間都可以見面沒有問題，目前還沒有聯繫。

    連日來邱奕勝在臉書發表心情，邱奕勝則表示不要有太大聯想，每一個人都有每一個人他自己的一些想法，尤其在民主時代裡面，都會有不一樣的看法、想法。

    至於外界謠傳，邱奕勝會因此離開國民黨？邱對此反駁沒有聽說這件事情，也不曉得是誰說這件事情。針對基層里長的退黨潮，邱奕勝說，如果有這些事，他要拜託這些願意繼續支持國民黨的里長同志還是留下來，為這個黨繼續努力，「我想只有在黨裡面的努力，才能夠讓黨更好」，要拜託那些里長加油、繼續留下來，為這個黨來打拚，「我個人還是一樣，沒有做任何改變」！

    針對辭去國民黨桃園市黨部主委，邱奕勝說明，去年他就已經辭了，今年選務工作推動後，前副縣長黃敏恭也代理主委2個月時間，邱表示，選舉剩下大概半年時間，大家也知道他本身也是有投入年底議員選舉，本身要忙於自己的選務工作，黨務的部分已經有代理的主委，只是把過去在辦公室裡面還有一東西打包回家而已，大家也不用做太多聯想。

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