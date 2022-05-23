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    中市議員黃健豪快篩陽 服務處團隊快篩全陰性

    疫情燒進台中市議會，原已7議員確診，黃健豪總質詢前夕快篩陽。（圖：黃健豪提供）

    疫情燒進台中市議會，原已7議員確診，黃健豪總質詢前夕快篩陽。（圖：黃健豪提供）

    2022/05/23 19:31

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續發燒，疫情燒進台中市議會，原已有7名議員確診，明起議會將展開為期10天的總質詢，北屯區市議員黃健豪在總質詢前夕快篩陽性，已赴醫院PCR採檢，儘管檢驗結果尚未出爐，黃健豪強調，因自上週六、21日起即出現身體不適，已預防性停止所有行程，目前服務處團隊快篩全陰性，但服務處25日前將暫停開放。

    疫情未退燒，台中市今新增7140例確診，疫情也燒進台中市議會，原已有包括江肇國、王立任、李中、陳文政、朱元宏、何敏誠、林榮進等7人相繼確診，議會總質詢前夕，再傳議員快篩陽性。

    黃健豪晚間在臉書公佈，他今日中午快篩陽性，已前往醫院採檢PCR，等待結果出爐中；黃健豪指出，他從週六傍晚開始感到身體不適，有喉嚨痛、發燒、咳嗽等症狀，當下立即進行快篩皆是陰性，但已預防性停止所有行程，包含週日全天行程及今早的道路開闢公聽會及公墓遷移法會等，直至今日中午再行快篩陽性，目前至醫院PCR採檢返家等候結果並自我居隔中。​

    儘管目前PCR結果尚未出爐，黃健豪指出，身為民代皆以最高標準要求自身以及團隊，除取消所有行程，返家居隔等候PCR結果外，服務隊團隊同仁皆完成快篩並為陰性，但也自即日起返家暫停一切行程進行健康自主管理，服務處即日起至25日進行環境清消暫停開放，本週免費法律諮詢暫停。

    黃健豪說，疫情尚未有緩解的趨勢，提醒大家還是要做好防疫措施、打滿三劑疫苗、注意自己與親友健康狀況。

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