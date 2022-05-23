派系廝殺好傷！民進黨宜蘭主委憂心 陳俊宇：年底選贏最重要

民進黨宜蘭縣黨部主委選舉過程中派系廝殺慘烈，連任成功的主委陳俊宇疾呼團結，憂心年底縣長選情受影響。（資料照）

2022/05/23 18:19

〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣黨部主委選舉，由正國會陳俊宇獲得連任。只是在選舉過程，新系、英系與正國會，廝殺激烈，互相放話，破壞團結；許多綠營人士擔憂，對縣長選情造成傷害，現階段最重要的是修補黨內派系關係，重新凝聚團結力量。陳俊宇也說，目前最重要任務，就是團結宜蘭民進黨，打贏年底大選。

陳俊宇爭取連任，遭到英系前黨部主委黃建財的挑戰；背後有很多隻手，在操作與干預這場選舉。站在縣長參選人江聰淵的立場，應以團結為目標，全力贏得年底縣長選舉，但有人已放眼總統大選與立委選舉佈局，使得主委選舉變的混亂且難堪。

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上次主委選舉，新系首度與正國會合作，全力支持陳俊宇，力搏英系的黨部前評召吳和信；吳和信在評召任內，被質疑擱置黨內違紀參選案，被批評黨紀不彰；在新系與正國會支持下，選舉結果由陳俊宇勝出。

這次選舉，派系合縱連橫卻風雲變色，部分新系轉頭與英系聯手，支持吳和信參選主委，這項主張引起新系內部不同意見；有人質疑，上次因不滿吳和信作風，所以支持陳俊宇；這次又回過頭支持吳和信，要把陳拉下主委，無異打臉四年前的決定，其中的邏輯與理念是什麼。

為化解新系的疑慮與不滿，吳和信退出主委選舉，改由黃建財上場；但實際上仍是英系與正國會的對決，新潮流內部仍是有不同聲音，分裂成兩派。

支持黃建財的認為，陳俊宇擔任主委兩年，黨部功能不彰，未發揮戰鬥能量，對年底縣長選舉未能加分；但支持陳俊宇的表示，黃建財也不具戰力，支持黃或吳和信，硬要把陳拉下，除了沒有正當性，更破壞黨內團結，嚴重影響縣長選情與佈局。正國會、英系的鬥爭，也讓新潮流內部出現矛盾。

不管如何，主委選舉結束了。綠營人士擔心的是，選舉過程的波折與風雨，是否在派系或相關人員心裡，埋下散發不滿的種子，若無法弭平，對於年底縣長選舉絕對是傷害，要如何凝聚團結，不只是江聰淵的工作，承擔起黨部主委的陳俊宇，更是責無旁貸。

陳俊宇說，目前最重要的任務，就是團結宜蘭民進黨，打贏年底大選，呼籲全體黨員齊心團結，重返執政。綠營人士表示，除了喊話，陳俊宇更要提出具體作為與行動，以誠意化解內部質疑與不滿，才能真正解決問題。

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