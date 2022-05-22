APEC部長會議》鄧振中：台灣以行動證明是CPTPP擴大最適夥伴

亞太經合會（APEC）5月21日至22日於泰國曼谷召開貿易部長會議，行政院政委、經貿談判總代表鄧振中代表我國出席。（取自APEC官網）

2022/05/22 22:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕亞太經合會（APEC）5月21日至22日於泰國曼谷召開貿易部長會議，行政院政委、經貿談判總代表鄧振中代表我國出席。行政院經貿談判辦公室今表示，我國在會議期間，向各國說明台灣重視環境永續發展及國際高標準，是CPTPP擴大的最適夥伴。台灣不斷用行動證明台灣願意且能夠符合國際高標準規範，籲各國儘速通過台灣入會申請案。

今年APEC部長會議是2019年智利部長會議後，首次恢復以實體方式舉行的APEC貿易部長會議，會議持續針對疫後復甦，如何維持自由開放的全球貿易與投資環境進行討論。此次部長會議並安排企業界領袖與各國貿易部長間的互動對話，腦力激盪尋求面對國際經貿環境變化的因應方式。

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行政院經貿辦今表示，鄧振中代表我國參加此次貿易部長會議，並在本屆貿易部長會議中，說明我國經濟2021年在疫情中的堅韌表現，不僅GDP和貿易成長都高於全球平均，在日經亞洲（Nikkei Asia）的「COVID-19復甦指數」中也居全球冠軍，顯示台灣作為受到肯定。

經貿辦並指出，在面對疫情和俄烏戰爭等區域衝突挑戰方面，我方也向各國提出人才連結、貿易高標準、支持多邊貿易體系、建議制訂多年期工作計畫與永續發展等5點。

第一，鄧振中籲重新恢復各國人與人之間的連結，促成疫後復甦。鄧振中並分享，台灣透過新南向的工作，推動APEC地區學生來台就讀大專院校的人數，2021年仍然成長超過10%。台灣今年2月也提出移工留才久用方案，開放移工、僑外生無工作年限限制，將優秀且成熟的外國技術人才留用。

第二，鄧振中表示，台灣持續與國際接軌，依據國際標準及科學證據為基礎，來進行與貿易夥伴間的農產與食品貿易。台灣不斷地在用行動證明台灣願意且能夠符合國際高標準的規範，「這是我們符合CPTPP要求，各國應儘速通過我國入會申請案的關鍵」。

第三，鄧振中強調包括我國在內的所有會員都表達支持多邊貿易體系及WTO，多盼在即將召開的WTO部長會議能在回應疫情、漁業補貼、農業及WTO改革等議題取得具體進展。

第四，鄧振中建議APEC「企業諮詢委員會」（ABAC）建議制定多年期工作計畫，推動亞太自由貿易區（FTAAP），並建議優先聚焦數位化、包容性、永續性、貿易與投資、貿易回應疫情五項領域，以兼顧傳統及新興貿易議題。

第五，呼應今年主席國泰國設定的以「開放、連結、平衡」主題，促成與「生物–循環–綠色經濟」的相關工作，鄧振中也呼籲APEC各國重視環境相關的永續發展議題，我國期盼以「2050年淨零排放」目標，及推動中的《氣候變遷因應法》，對全球永續發展相關做出貢獻。

另，經貿辦表示，由於APEC會員對於此次貿易部長會議聯合聲明關於俄烏衝突之文字應如何呈現，迄至會議結束前仍無法達成共識，主辦國泰國最後宣布本次會議無法發布部長聯合聲明，改以主席聲明取代。

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