民進黨各縣市主委選舉落幕 英系搶回台北 正國會守住宜蘭
〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨地方黨部主委及全國黨代表選舉結果今出爐。以21個縣市黨部當選人派系屬性而言，正國會為五席，並在競爭態勢下的宜蘭縣、基隆市守住黨部主委席次；英系則為四席，並守下台北市黨部主委；湧言會則是守住新北市主委一席。
民進黨共有22個地方黨部，加上勞工黨部、及美南、美東等七個海外黨部，共29個黨部主委進行改選。在22個縣市黨部中，共有台北市、新北市、基隆市、宜蘭市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、金門縣共九縣市為兩人競爭，其餘為同額競選，部分縣市在黨部主委登記前，即已完成地方各派系協調共推人選。
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各縣市黨部主委當選名單如下：
六都
台北市；張茂楠；英系（黃承國系統）
新北市；何博文；湧言會。正國會立委余天退選
桃園市；張丞儀；鄭文燦系統
台中市；李天生；正國會。英、新系支持
台南市；潘新傳；黃偉哲系統
高雄市；許智善；新系。菊系、湧言會協調
其他縣市
基隆市：蘇仁和；正國會
宜蘭市；陳俊宇；正國會
新竹市；陳建銘；柯建銘系統
新竹縣；鄭朝方；地方派系
苗栗縣；李貴富；正國會
彰化縣；楊富鈞；綠色友誼連線
雲林縣；林金忠；蘇治芬系統。劉建國系統退選
嘉義縣；陳川崎；英系
嘉義市；黃露慧；綠色友誼連線
澎湖縣；顏家康；正國會
金門縣；蔡其雍；英系（小英之友會）
連江縣；李問；卓榮泰系統
南投縣；蔡銘軒；綠色友誼連線
屏東縣；羅平道；新系
花蓮縣；嚴献宗；英系
台東縣；簡維國；英系
勞工及海外黨部
勞工黨部；蔡坤財
美東；莊振輝（新任）
加拿大；王淑賢（連任）
大洋洲；郭明浩（新任）
美南；宋明麗（連任）
東南亞；何素珍（新任）
非洲；游萬豐（連任）