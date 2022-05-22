民進黨各縣市主委選舉落幕 英系搶回台北 正國會守住宜蘭

民進黨地方黨部主委及全國黨代表選舉結果今出爐。圖為金門縣黨部開票，縣黨部主委由小英之友會金門總會長蔡其雍當選。（記者吳正庭攝）

2022/05/22 21:57

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨地方黨部主委及全國黨代表選舉結果今出爐。以21個縣市黨部當選人派系屬性而言，正國會為五席，並在競爭態勢下的宜蘭縣、基隆市守住黨部主委席次；英系則為四席，並守下台北市黨部主委；湧言會則是守住新北市主委一席。

民進黨共有22個地方黨部，加上勞工黨部、及美南、美東等七個海外黨部，共29個黨部主委進行改選。在22個縣市黨部中，共有台北市、新北市、基隆市、宜蘭市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、金門縣共九縣市為兩人競爭，其餘為同額競選，部分縣市在黨部主委登記前，即已完成地方各派系協調共推人選。

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各縣市黨部主委當選名單如下：

六都

台北市；張茂楠；英系（黃承國系統）

新北市；何博文；湧言會。正國會立委余天退選

桃園市；張丞儀；鄭文燦系統

台中市；李天生；正國會。英、新系支持

台南市；潘新傳；黃偉哲系統

高雄市；許智善；新系。菊系、湧言會協調

其他縣市

基隆市：蘇仁和；正國會

宜蘭市；陳俊宇；正國會

新竹市；陳建銘；柯建銘系統

新竹縣；鄭朝方；地方派系

苗栗縣；李貴富；正國會

彰化縣；楊富鈞；綠色友誼連線

雲林縣；林金忠；蘇治芬系統。劉建國系統退選

嘉義縣；陳川崎；英系

嘉義市；黃露慧；綠色友誼連線

澎湖縣；顏家康；正國會

金門縣；蔡其雍；英系（小英之友會）

連江縣；李問；卓榮泰系統

南投縣；蔡銘軒；綠色友誼連線

屏東縣；羅平道；新系

花蓮縣；嚴献宗；英系

台東縣；簡維國；英系

勞工及海外黨部

勞工黨部；蔡坤財

美東；莊振輝（新任）

加拿大；王淑賢（連任）

大洋洲；郭明浩（新任）

美南；宋明麗（連任）

東南亞；何素珍（新任）

非洲；游萬豐（連任）

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