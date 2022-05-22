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    何博文連任民進黨新北黨部主委 退選的余天在三蘆鐵票區領先

    民進黨新北市黨部主委何博文順利連任主委，他允諾將精進黨務，與黨內同志攜手合作，贏得2022大選。（何博文提供）（記者賴筱桐攝）

    民進黨新北市黨部主委何博文順利連任主委，他允諾將精進黨務，與黨內同志攜手合作，贏得2022大選。（何博文提供）（記者賴筱桐攝）

    2022/05/22 21:13

    〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨今天舉行全國黨公職選舉，新北市黨部主委由現任主委、隸屬湧言會派系的新北市議員何博文順利連任，擊敗已宣布退選的正國會派系三重區立法委員余天。何博文表示，未來會精進黨務、努力輔選，與黨內同志團結一致，迎向2022選戰勝利。

    上次為同額競選，投票率72％創歷史新高，何博文得票率高達95％，這次新北市具投票資格的民進黨員為3萬890人，投票率只有58.4％，何博文拿下1萬310票，得票率約57.1％，比上次的95％大幅下滑。

    余天雖在5月初宣布退選主委，但已完成登記程序，選票上仍印有余天的姓名，余天這次共獲得7744票，其中第2選區（五股、林口、泰山）何博文拿下534票，僅以1票之差險勝余天，第4選區（三重、蘆洲）為余天區域立委所在的鐵票區，余天以2215票領先何博文的1944票。

    何博文表示，選舉過程雖有波折起伏，仍感謝黨內先進與選民的支持，讓他順利過關，也感謝余天提攜後進，余天在黨內德高望重，對民進黨無私奉獻，和余天同時參選主委，從來就不是競爭，而是走民主程序而已，未來他會持續精進黨務、努力輔選，加強對新北市政府的監督力量，在年底選戰爭取議員席次最大化，期待新北綠色執政榮光再現。

    針對黨內盛傳主委選舉湧言會與正國會尋求合作，引發新潮流與蘇系不滿，派系競爭浮上檯面。何博文認為，黨職選舉過程難免有些紛擾或流言蜚語，這些都不重要，重要的是選後大家團結、齊心一致，共同打贏年底選戰。他擔任主委沒有黨派之分，從中央到地方，全力以赴為黨籍候選人輔選、站台，只要真心為台灣、人民付出，每個人都是他的「好麻吉」。

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