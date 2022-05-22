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    中央加設松機篩檢站讓柯文哲氣噗噗 范世平：其實他就是怕被比下去

    中央流行疫情指揮中心在松山機場停車場設置大型社區篩檢站。（資料照）

    中央流行疫情指揮中心在松山機場停車場設置大型社區篩檢站。（資料照）

    2022/05/22 22:04

    〔即時新聞／綜合報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，為紓緩台北市PCR人潮，總統蔡英文20日下令在松山機場設立三合一大型篩檢站，卻遭台北市長柯文哲批評「瞎指揮」。對此，台灣師範大學政治學研究所教授范世平批評，其實柯文哲只是害怕被中央比下去。

    范世平22日在臉書發文表示，柯文哲先前批評中央不幫忙，現在中央幫忙了卻又要抱怨，「真是個難伺候的巨嬰」。范世平指出，柯文哲的說詞是，「人家有一定的作戰計畫，你是中央直接下來，又不知道我們的作戰計畫。」對此，范世平吐槽，雖然不知道柯文哲有何計畫，只知道每天嘴上掛著戰略、戰術、戰技，但台北市PCR篩檢還是要排隊很久。

    范世平質疑，就算柯文哲有作戰計畫，「中央協助增加PCR篩檢站到底影響了他什麼？既然台北市民要排隊很久，中央增加PCR篩檢站應該是多多益善，又不花市政府的錢，幹嘛發怒」？

    「柯文哲其實就是怕被比下去。」范世平直言，如果中央的PCR篩檢站解除了台北市民的排隊之苦，不但證明柯文哲規劃不當，而且功勞還被蔡英文拿去。

    范世平指出，事實上，台北市除了市立萬芳醫院外還有8家醫學中心，但柯文哲平常不聯繫，遇到疫情爆發也不想拜託人家幫忙，「結果北市明明有這麼多醫學中心卻用不到，真是『坐在黃金堆上的乞丐』，柯文哲只能命令他能直接指揮的市立醫院，結果當然是人仰馬翻。就像高雄市連診所都動員了，台北市依然文風不動，那個是瞎指揮，亂指揮？」

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