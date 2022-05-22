民進黨彰縣主委改選 楊富鈞險勝56票
2022/05/22 20:52
〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣黨職改選今晚8點6分終於揭曉，2位主委候選人實力不分軒輊，現任民進黨中央評議委員楊富鈞、現任縣議員許書維，各有派系奧援，競爭激烈，歷經4個小時開票結果揭曉，楊富鈞獲得2584票，險勝許書維2528票，以56票之差拿下主委寶座。
民進黨今改選下屆縣黨部主委、全國黨代表、縣黨代表等黨職，彰化縣有投票權的黨員今年共7501人，北彰化在成功社區活動中心、南彰化在溪湖糖廠投開票，黨員人數比2年前多了2000多，雙方陣營輕勁，開票過程氣氛緊張。
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楊富鈞屬綠色友誼連線，由中執委林益邦力挺，加上，新潮流系立委陳素月奧援，北彰佔優勢，南彰居劣勢，楊富鈞北彰贏過對手、正國會系統支持的許書維468票，許書維在南彰雖贏過楊富鈞412票，還是抵不過北彰輸掉票數，雙方最後以56票之差分出勝負。
2年前，綠色友誼連線力挺商人許廣東對決正國會、現任主委邱建富，許廣東落敗，今年，綠色友誼連線再接再厲，推派前彰化市民代表、中評委楊富鈞競逐，4年前楊富鈞在邱建富支持下參選縣議員卻失利。這回，楊富鈞原本擬參選縣議員黨內初選，但2屆任滿的邱建富支持同屬正國會系統的許書維，楊富鈞評估局勢後，轉向競逐主委寶座，扛起今年年底5合1大選的輔選任務。