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    民進黨彰縣主委改選 楊富鈞險勝56票

    民進黨彰化縣黨職改選競爭激烈，彰化2個投開票所，歷經4個小時主委開票才完成。（民眾提供）

    民進黨彰化縣黨職改選競爭激烈，彰化2個投開票所，歷經4個小時主委開票才完成。（民眾提供）

    2022/05/22 20:52

    〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣黨職改選今晚8點6分終於揭曉，2位主委候選人實力不分軒輊，現任民進黨中央評議委員楊富鈞、現任縣議員許書維，各有派系奧援，競爭激烈，歷經4個小時開票結果揭曉，楊富鈞獲得2584票，險勝許書維2528票，以56票之差拿下主委寶座。

    民進黨今改選下屆縣黨部主委、全國黨代表、縣黨代表等黨職，彰化縣有投票權的黨員今年共7501人，北彰化在成功社區活動中心、南彰化在溪湖糖廠投開票，黨員人數比2年前多了2000多，雙方陣營輕勁，開票過程氣氛緊張。

    楊富鈞屬綠色友誼連線，由中執委林益邦力挺，加上，新潮流系立委陳素月奧援，北彰佔優勢，南彰居劣勢，楊富鈞北彰贏過對手、正國會系統支持的許書維468票，許書維在南彰雖贏過楊富鈞412票，還是抵不過北彰輸掉票數，雙方最後以56票之差分出勝負。

    2年前，綠色友誼連線力挺商人許廣東對決正國會、現任主委邱建富，許廣東落敗，今年，綠色友誼連線再接再厲，推派前彰化市民代表、中評委楊富鈞競逐，4年前楊富鈞在邱建富支持下參選縣議員卻失利。這回，楊富鈞原本擬參選縣議員黨內初選，但2屆任滿的邱建富支持同屬正國會系統的許書維，楊富鈞評估局勢後，轉向競逐主委寶座，扛起今年年底5合1大選的輔選任務。

    民進黨彰化主委改選2搶1，歷經4個小時開票作業，今晚8點6分結果揭曉，楊富鈞險勝許書維56票，奪下主委寶座。（縣黨部提供）

    民進黨彰化主委改選2搶1，歷經4個小時開票作業，今晚8點6分結果揭曉，楊富鈞險勝許書維56票，奪下主委寶座。（縣黨部提供）

    民進黨中央評議委員楊富鈞在綠色友誼連線和新潮流系力挺下，今晚當選縣黨部主委，這是他從彰化市民代表轉戰縣議員失利後，不氣餒再挑戰黨職選舉，如願成功。（楊富鈞提供）

    民進黨中央評議委員楊富鈞在綠色友誼連線和新潮流系力挺下，今晚當選縣黨部主委，這是他從彰化市民代表轉戰縣議員失利後，不氣餒再挑戰黨職選舉，如願成功。（楊富鈞提供）

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