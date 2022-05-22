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    民進黨台北市黨部主委出爐 張茂楠：贏回首都、議員全壘打

    台北市議員張茂楠當選民進黨台北市黨部主委。（記者鄭名翔攝）

    台北市議員張茂楠當選民進黨台北市黨部主委。（記者鄭名翔攝）

    2022/05/22 19:04

    〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨今進行兩年一次的黨代表、黨部主委選舉，台北市議員張茂楠稍早出面宣布當選市黨部主委，並表示將扛起重擔，務必要讓市長勝選、重新贏回首都，並讓市議員席次全壘打，此為未來最重要工作，而當前雖以防疫為優先，但仍希望黨中央可於6月底前完成台北市長人選提名，使黨部可結合基層展開輔選。

    英系的張茂楠此次放棄連任議員、交棒女兒張文潔，改全力爭取民進黨台北市黨部主委一職，擊敗正國會系統的前台北市議員顏聖冠，成功當選；顏聖冠表示，雖結果不如預期，但仍感謝黨員支持及鼓勵，並展現風度恭喜張茂楠，期望他能帶領黨部為民進黨贏回台北。

    張茂楠表示，已做好準備扛起此重擔，務必要讓市長勝選、令民進黨重新贏回首都，並讓市議員席次全壘打，將盡力發揮政黨草根精神，譴責長期消費民進黨中央的台北市長柯文哲外，也對北市政策提出更多嚴格批判，另將栽培新人、讓青年參戰，為台北帶來更好榮景。

    張茂楠除感謝黨員支持外，也讚許對手顏聖冠為優秀參選人，自己將戰戰競競準備扛起責任；對於國民黨將於5月25日提名立委蔣萬安參選台北市長，令外界更為關注民進黨何時推出首都選將，張茂楠說，現階段仍以防疫優先，但希望黨中央可於6月底前提出台北市民最可接受人選，使市黨部結合基層投入輔選。

    而過去曾主張由衛福部長陳時中參選台北市長作為「最強母雞」，張茂楠態度則轉趨低調，稱目前心中無所謂最強母雞，然因疫情每天都有轉折，陳時中於防疫上有巨大貢獻不可抹煞，而檯面上呼聲也高的前交通部長林佳龍也是適合人選之一，將由黨中央找出最佳參選人，而市黨部將責無旁貸全力輔選。

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