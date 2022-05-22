為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    羅智強啟動「祈福走桃園」 張善政：與受徵召參選動機不謀而合

    獲徵召參選桃園市長的前行政院院長張善政，稱羅智強的想法與他受徵召參選動機不謀而合。（取自張善政臉書粉絲專頁）

    獲徵召參選桃園市長的前行政院院長張善政，稱羅智強的想法與他受徵召參選動機不謀而合。（取自張善政臉書粉絲專頁）

    2022/05/22 18:11

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕爭取參選桃園市長失利的前台北市議員羅智強，今表示將啟動「祈福走桃園」行程；獲國民黨徵召參選桃園市長的前行政院長張善政發文表示祝福，年紀超過羅智強一輪的他，還親暱稱「智強兄、智強」，試圖以此拋出善意。

    張善政接受國民黨徵召參選下屆桃園市長，引發軒然大波，繼昨天於臉書發文向羅智強、桃園市議會議長邱奕勝、備戰參選的黨籍立委呂玉玲，還有黨籍立委萬美玲、魯明哲致歉，今天下午又發文對於羅智強「祈福走桃園」表達看法。

    張善政說，今天智強「祈福走桃園」的臉書貼文，提起他對這次疫情民眾深受其苦的憂慮，「這與我這次願意接受徵召參選的動機不謀而合」。

    張善政指出，他與「智強兄」對於目前國家社會面臨的困境與感受完全相同，尤其對政府在未充足準備下，就讓人民赤手空拳與病毒共存，因疫情流逝的每條寶貴生命，一再凸顯政府的防疫失能，也成為政府超慢部署政策下的犧牲者，令人情何以堪？

    張善政表示，我們彼此憂國憂民理念一致，也期盼未來能與智強兄攜手合作，一起為台灣和桃園的美好未來打拚，實現「微笑桃園」的願景，「祝福智強！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    空降選桃園黨內炸鍋 張善政道歉：是我疏忽了，對不起
    2022/05/21 22:00

    空降選桃園黨內炸鍋 張善政道歉：是我疏忽了，對不起
    張善政、黃健庭道歉 羅智強已放下：不需任何人的道歉
    2022/05/21 20:30

    張善政、黃健庭道歉 羅智強已放下：不需任何人的道歉

    北彰化土地珍稀 建商規劃鎖定層峰客
    徵召張善政空降桃園引爆黨內風暴 黃健庭出面道歉
    2022/05/21 17:28

    徵召張善政空降桃園引爆黨內風暴 黃健庭出面道歉
    徵召張善政選桃園引爆藍營內鬨 顏寬恒批朱立倫一心「卡羅」
    2022/05/20 12:14

    徵召張善政選桃園引爆藍營內鬨 顏寬恒批朱立倫一心「卡羅」
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播