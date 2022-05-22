羅智強啟動「祈福走桃園」 張善政：與受徵召參選動機不謀而合

獲徵召參選桃園市長的前行政院院長張善政，稱羅智強的想法與他受徵召參選動機不謀而合。（取自張善政臉書粉絲專頁）

2022/05/22 18:11

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕爭取參選桃園市長失利的前台北市議員羅智強，今表示將啟動「祈福走桃園」行程；獲國民黨徵召參選桃園市長的前行政院長張善政發文表示祝福，年紀超過羅智強一輪的他，還親暱稱「智強兄、智強」，試圖以此拋出善意。

張善政接受國民黨徵召參選下屆桃園市長，引發軒然大波，繼昨天於臉書發文向羅智強、桃園市議會議長邱奕勝、備戰參選的黨籍立委呂玉玲，還有黨籍立委萬美玲、魯明哲致歉，今天下午又發文對於羅智強「祈福走桃園」表達看法。

請繼續往下閱讀...

張善政說，今天智強「祈福走桃園」的臉書貼文，提起他對這次疫情民眾深受其苦的憂慮，「這與我這次願意接受徵召參選的動機不謀而合」。

張善政指出，他與「智強兄」對於目前國家社會面臨的困境與感受完全相同，尤其對政府在未充足準備下，就讓人民赤手空拳與病毒共存，因疫情流逝的每條寶貴生命，一再凸顯政府的防疫失能，也成為政府超慢部署政策下的犧牲者，令人情何以堪？

張善政表示，我們彼此憂國憂民理念一致，也期盼未來能與智強兄攜手合作，一起為台灣和桃園的美好未來打拚，實現「微笑桃園」的願景，「祝福智強！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法