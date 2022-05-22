馬自豪任內年年參加WHA 王婉諭：他的國際交流只是中國交流

跨黨派立委視導團於當地時間21日中午抵達日內瓦，緊鑼密鼓接著出席僑界宣達活動和外交酒會，今天再參與世衛（WHO）舉辦的遊行「Walk the Talk」。圖為時力立委王婉諭遊行照片。（王婉諭辦公室提供）

2022/05/22 18:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣因中國阻撓，連年未能參與世衛大會（WHA），前總統馬英九臉書發文質疑「為何我任內就可以年年參加WHA？」時力立委王婉諭正在瑞士日內瓦為台灣發聲。她今批馬英九，過去死守不存在的九二共識，所謂的國際交流只是中國交流，「不要再混淆國際視聽，替著中國來霸凌台灣！」王並強調，台灣要在主權清楚的情況下加入，「不可以矮化國格」。

第75屆WHA今天登場，跨黨派立委視導團於當地時間21日中午抵達日內瓦，緊鑼密鼓接著出席僑界宣達活動和外交酒會，今天再參與世衛（WHO）舉辦的遊行「Walk the Talk」。

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對於馬英九的臉書評論，王婉諭今天向媒體表示，昨天經過一整天的飛行和參加各種外交活動後，看到馬前總統表示，為何他在任的期間年年都可以參加WHA，且把這樣的情況，簡化成只有台灣的問題，「我們想要對馬先生說，請不要再混淆國際視聽，替著中國來霸凌台灣！」

王婉諭分享，實際在現場看到非常多外交人員和僑胞非常努力為台灣發聲，許多友邦也持續捍衛、支持台灣加入WHA、WHO。這些話語聽在外交人員還有友邦國家耳裡，其實會非常心寒與憤怒。馬前總統過去死守著一直不存在的九二共識，而他所謂的「國際交流」其實也只是「中國交流」而已。王婉諭強調，台灣要加入世衛組織，「要在一個主權清楚的情況之下，不可以用這樣矮化國格的方式進行」。

事實上，2017年中國曾致函給常駐日內瓦各國代表團，稱中國政府決定「中國台灣省」不應參加當年大會。信函內容之後曝光，中國當時明言，「自2009年以來這8年間，在中國政府同意下，台灣省以『中華台北』名稱和觀察員身分參與世衛大會，此一中國經由兩岸協商所建立的特殊安排，係建立在兩岸和平發展基礎上。此一安排僅適用於世衛大會，不用於其他活動或其他國際組織之程序」。

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