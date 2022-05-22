無法參加WHA 馬辦稱蔡政府應學習馬政府與中國協商

有關我國今年仍無法出席世衛大會（WHA），行政院長蘇貞昌表示去不成都是中國干擾之故，前總統馬英九辦公室今反擊。圖為往年WHA開會畫面。（資料照）

2022/05/22 17:22

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九辦公室今表示，有關我國今年仍無法出席世衛大會（WHA），行政院蘇院長仍跳針表示，去不成都是中國干擾之故。民眾只想問一個問題，為何馬政府8年期間，可以與中國平等、尊嚴協商，每一年都可以出席？甚至蔡政府的第一個衛福部長林奏延，還是在馬政府任內就確定可出席？

馬前總統辦公室表示，衛福部長陳時中說「我們不要矮化自己參加。」請問陳部長，蔡英文總統一直強調以「中華台北」名義參加沒有自我矮化問題，陳部長是在打臉蔡總統嗎？

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對於部分民進黨立委批評馬政府任內能年年參與WHA是所謂「擁抱中國」，馬辦指出，蔡政府現在對中國的貿易依存度還高於馬政府時期，更加「擁抱中國」，為何還是沒有辦法參與WHA？奉勸這些綠委，好好學習馬政府如何能在維持對等、尊嚴、互信下與中國協商的經驗，不要再誤國誤民，犧牲台灣人民利益了。

馬前總統辦公室表示，兩岸有互信，國際社會樂見其成，就是年年出席WHA的原因。國際社會支持固然重要，兩岸互信才是根本。這一個月來，在美國等友邦支持努力下，已有30多國提案支持我國以觀察員身分參加，盛情可感，但這仍然不夠。

馬辦指出，世衛組織（WHO）共有194個會員國，其中大部分是第三世界國家或中共的81個友邦，要有半數（97國）以上支持，我國才有機會參加。目前全球有13個是WHO會員國的我國友邦已經提案，要求WHO邀請我國參加。此案如能闖過第一關，列入大會議程，我國尚須得到會員國至少98票支持，才能出席。

馬辦表示，過去從1997年到2008年，我們12年每年商請友邦在WHO提案邀請我國以觀察員地位、「中華台北」名義參加，但12年來每年投票時，都被懸殊比數否決。2009年馬前總統上任後改變策略，直接派員跟中國協商，往後才能年年參加。

馬辦呼籲，今年如果不改弦易轍，投票結果跟往年不會差太多，這是基本的國際現實，從美國前任國務卿龐皮歐一直說支持台灣，到最後也不願意由美國連署提案，就可知道國際現實的冷酷。

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