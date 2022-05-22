馬英九稱參與WHA要看兩岸關係 矢板明夫打臉：忽視2重點

馬英九質疑說，台灣沒收到世界衛生大會出席邀請函，蔡政府稱是因為中共打壓，但為何在他總統任內，自2009年開始，就可以年年參加WHA？（資料照）

2022/05/22 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕第75屆世界衛生大會（WHA）22日在瑞士日內瓦召開，我國迄未收到出席邀請函，前總統馬英九21日說自己任內「年年參加WHA」，呼籲總統蔡英文恢復兩岸協商，才是解決問題的根本之道。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫認為，馬英九說的很輕鬆，「台灣是否參加WHA，其實是台灣的主權問題、尊嚴問題」。

矢板明夫在臉書發文說，台灣的13個友邦，和往年一樣向WHA提出要求讓台灣以觀察員身分參加大會的提案，但若沒意外，提案將在22日晚上的WHA總務委員會上被否決，「因為，不遺餘力打壓台灣國際空間的中國，仍然在總務委員會中掌握絕對多數。這是令人感到十分遺憾的事情」。

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對於馬英九指自己任內「年年參加WHA」，呼籲蔡總統恢復兩岸協商，才是解決問題的根本之道的說法，矢板明夫直言，馬英九說的很輕鬆，但大家在考慮這個問題的時候，不能忽視2個重點。

「中國在WHA問題上施行雙重標準，故意欺負人。」矢板明夫指出，蔡總統上任的第一年、也就是2016年，台灣以「中華台北」的名稱參加當年的WHA，在名稱上接受折衷方案，並未要求使用「中華民國」或「台灣」，但第二年開始，中國附加一個條件，要求台灣承認「九二共識」。

矢板明夫說，中國默許台灣以「中華台北」的名義參加奧運會，但對參加WHA卻提出更高的要求，「這屬於得寸進尺，台灣一旦讓步，中國只會進一步打壓台灣的國際空間。」如果台灣作為中國一省參加WHA，應該易如反掌，就像香港一樣，「至於香港失去了什麼，我想大家都有目共睹」。

「台灣能否參加WHA，已經成為民主陣營和獨裁國家博弈的舞台。」矢板明夫認為，世界衛生組織（WHO）的有關數據、訊息，都透過友邦提供給台灣，因此，應對席捲世界的武漢肺炎疫情，台灣的防疫並沒有落後於世界，「另外，台灣開發的高端疫苗得到了WHO的全力支持，已經在世界各國展開了三期實驗」。

矢板明夫最後總結，台灣是不是WHO成員，是否參加WHA，「其實是台灣的主權問題、尊嚴問題」，他相信大多數的台灣人都不願意向強權屈服，「為了參加而降低底線、自我矮化」。

對於馬英九指任內台灣年年都有參加WHA，批蔡總統說台灣難以參加WHA是因為中共打壓的說法，衛福部長陳時中表示，台灣參加國際組織希望提高能見度並有所貢獻，但是「我們不要矮化自己後來參加」。另外，行政院長蘇貞昌也指出，台灣防疫經驗能對全世界做最好貢獻，卻因為中國政治干擾，不讓台灣參加，未來將持續努力，希望早日參加國際衛生組織。

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