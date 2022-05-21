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    馬英九稱任內年年參加WHA 民進黨：請為國家保留尊嚴

    民進黨對於前總統馬英九所言「不以為然」。（資料照）

    民進黨對於前總統馬英九所言「不以為然」。（資料照）

    2022/05/21 23:27

    〔記者謝君臨／台北報導〕第75屆世界衛生大會（WHA）明（22）日將在瑞士日內瓦召開，我國迄未收到出席邀請函，前總統馬英九竟宣稱：「因為支持九二共識，所以從2009年起8年間我國年年收到邀請」對此，民進黨稍早發布新聞稿表示「不以為然」，馬竟以矮化自己、配合一中框架來加入WHA為榮？奉勸馬少提這種「不知今夕是何夕」、自我矮化的言論，為國家保留尊嚴。

    民進黨表示，台灣完整參與「世界衛生組織」（WHO），是基於全球公衛及防疫體系不容有漏洞及破口，台灣的防疫經驗也有助於貢獻國際醫衛及全球防疫合作，完全符合全人類衛生的共同利益，也是舉世認同的合理訴求。不僅美國政府強烈主張WHO以觀察員身分邀請台灣參與，包含歐洲議會在內，共有34國，1504位國會議員也致函WHO，強力聲援台灣出席WHA。

    然而，當世界諸多國家紛紛為台灣發聲、幫助台灣參與WHA，台灣卻出了一位前總統不顧公平正義與國家尊嚴，自以為驕傲地以受到中共幫助才能加入WHA為榮。

    民進黨指出，在全球疫情嚴峻的當下，馬前總統至今仍持續配合中共的兩岸論述主旋律，倡議毫無共識、不合時宜的「九二共識」，不僅無法解決當前兩岸問題，在全球民主國家聲援台灣參加WHA之際，馬此舉簡直是徹底自我矮化並徒留國際笑柄。

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