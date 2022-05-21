馬英九稱任內年年參加WHA 陳時中：不會矮化參加

衛福部長陳時中今（21）表示，台灣參加國際組織希望提高能見度並有所貢獻，但是「我們不要矮化自己後來參加。」（指揮中心提供）

2022/05/21 16:26

〔記者楊媛婷／台北報導〕前總統馬英九指他任內台灣年年參與WHA，批蔡英文總統說無法參與是受中共打壓的說法，衛福部長陳時中今（21）表示，台灣參加國際組織希望提高能見度並有所貢獻，但是「我們不要矮化自己後來參加。」

立陶宛媒體刊登我國衛福部長陳時中分享台灣科技防疫經驗的投書，內容中也呼籲各界支持台灣參與今年的世界衛生大會（WHA），陳時中在外媒的投書引起部分人士質疑，現在台灣本土確診者這麼多，怎麼還能宣稱「Taiwan can help」。

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陳時中則於疫情記者會上表示，從國外的經驗就很清楚，面對Omicron疫情，確診人數多是必經的路程，台灣也正在走這段必經之路，他指出國外在Omicron疫情下染疫率為整體人口的2到3成，台灣目前是100多萬人染疫，疫情相對國外算是較為平順。

疫情已經快要2年半，陳時中指出，台灣從一開始的原始株，到後來陸續變異的Alpha株、Delta株等全球大流行的疫情，從整體的染疫率到致死率，可以說都有成功戰勝，且在疫情的威脅下，台灣的經濟仍獲得成長，即使是目前的Omicron疫情，台灣現階段觀察仍算控制得宜，因此才想跟大家分享相關經驗，跟世界一起彼此了解跟學習如何兼顧健康跟人權的防疫措施。

陳時中說，台灣要有自己的自信，很多國家都有跟台灣諮詢防疫的經驗，他說跟各國媒體投書，要很努力爭取刊登機會外，如果各國媒體不認同內容，也不會刊登，「會刊登就代表有一定的認同比例。」

對於前總統馬英九指他任內台灣年年都有參加WHA，批蔡英文總統說台灣難以參加WHA是因為中共打壓的說法，陳時中表示，國際組織應該是大家都可以參與，如果台灣參與，除了國際能見度外，也可以貢獻台灣的能力，但其中有許多國際詭譎多變之處，他說台灣參加國際組織必須是正向、積極貢獻的作法，「我們不要矮化自己後來參加。」

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