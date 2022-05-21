國民黨竹北市長黨內初選 林為洲勝出

國民黨立委林為洲（右）、同黨竹北市代會主席林啟賢（左）一起為竹北市長提名人選演繹了一場黨內君子之爭。（記者黃美珠攝）

2022/05/21 12:20

〔記者黃美珠／竹北報導〕下屆新竹縣竹北市長選戰，國民黨的黨內初選經過本週三、18日起連續3天的民調以後，立委林為洲以51.998%的平均支持率，勝過竹北市代表會主席林啟賢的48.002%，拿到了獲得提名的門票。

林為洲、林啟賢今天早上都在竹北市黨部全程參與民調結果的公布過程，結果揭曉前，2人都坦言「很緊張」，但不論結果如何都會坦然接受且祝福對方。

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林為洲甚至直言，如果林啟賢獲勝，他會爭取擔任林啟賢的競選總部總幹事，全力投入輔選。

民調結果揭曉後，林為洲沒有意外地勝出，林啟賢則立刻回以大大的擁抱，展現理性競爭的民主風範。

林啟賢回應外界的關切說，2年前他就全心準備轉換跑道要參選竹北市長，未來要繼續選市民代表？還是投入縣議員選舉他都沒有想過，但也不排除未來會跟林為洲合作，一起「所、會」同心拚市政，讓竹北市更好。

國民黨新竹縣黨部書記長盧麗娟說，這次的民調是由聯合報和世新大學同時分別進行，前者有效樣本數是1076份，後者則是1086份。

由於竹北市有其他的政黨競爭，因此黨中央要求2名爭取提名的參選者除了必須進行黨內互比，也必須同時做政黨對比。

聯合報做的政黨對比，林啟賢獲得47.730%支持，林為洲是52.270%。黨內互比前者得到47.959%，後者拿到52.041%，總支持率林啟賢是47.764%，林為洲52.236%。

世新大學所做的民調，政黨對比林啟賢48.745%、林為洲51.255%，黨內互比林啟賢45.380%、林為洲54.620%，總支持率林啟賢48.240%、林為洲51.760%。

國民黨立委林為洲（右）獲悉民調勝出該黨竹北市代會主席林啟賢（左）後，2人立刻互相溫暖擁抱，展現君子之爭。（記者黃美珠攝）

國民黨針對下屆市長進行的黨內初選民調，今天早上由該黨新竹縣黨部書記長盧麗娟（右起）主持，參選者立委林為洲、竹北市代會主席林啟賢均親自出席。（記者黃美珠攝）

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