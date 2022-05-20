司改滿意度520敬陪末座 司法院：肯定同仁辛勞

司法院表示，6年來推動諸多司改，司法同仁辛勞應予肯定。（記者吳政峰攝）

2022/05/20 22:27

〔記者吳政峰／台北報導〕總統蔡英文20日任滿6年，台灣民意基金會公布民調，其中司法改革在「淨滿意排行榜」上墊底，成績不佳。司法院對此表示，6年來推動諸多司改，應肯定司法同仁辛勞。

民調顯示，43.9％的民眾不滿意司改，37.4％的民眾滿意，淨滿意-6.6%，敬陪末座。司法院回應，六年來推動諸多司改，司法同仁辛勞應予肯定。

請繼續往下閱讀...

司法院表示，6年來先後推動有效解決勞雇爭議及家庭紛爭的「勞動調解制度」與「家事調解制度」、快速解決商業糾紛的「商業法院」、有效統一法律見解的「大法庭制度」與「憲法訴訟制度」、保障被害人權益的「被害人訴訟參與制度」與「被害人資訊獲知平台」、強化社會安全網的「暫行安置制度」，以及捍衛護國神山的「智慧財產案件審理法」等。

司法院指出，「大法官釋字第748號解釋」讓台灣成為亞洲第一個承認同性婚姻合法化的國家；而每年湧進法院的350萬件案件，也在所有司法同仁焚膏繼晷、辛勤努力下，終能獲致完善解決。

司法院認為，台灣民意基金會年歷年司改民調，從2017年5月的不滿意度高達55.0％，其後逐年下降，到今年為43.9％，下降了11.1％；而滿意度則呈現緩步上升的趨勢，雖然不滿意度仍高於滿意度，但6年來整體趨勢朝向改善方向，仍是不爭的事實，其他機構（如司法院、遠見雜誌、中正大學犯罪研究中心）的司法信任度民調，也呈現逐步上升的趨勢。

司法院強調，國民法官制度將於明年正式實施，這是我國司法史上首次由國民擔任法官參與審判的制度，讓司法判決可以反映人民的社會經驗與多元觀點，也可以讓人民更理解司法運作，藉由更緊密的交流對話，相信能夠提升司法信任度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法