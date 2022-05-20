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    鎮代踢爆先資遣臨時人員再重聘親戚 大林鎮長：歡迎點名勿影射

    大林鎮民代表張伊芊爆料，質疑大林鎮長簡志偉不當資遣臨時人員。（張伊芊提供）

    大林鎮民代表張伊芊爆料，質疑大林鎮長簡志偉不當資遣臨時人員。（張伊芊提供）

    2022/05/20 22:23

    〔記者王善嬿／嘉縣報導〕嘉義縣大林鎮民代表張伊芊今爆料，大林鎮長簡志偉上任3年多，以不適任、減少勞工等理由資遣11名臨時人員，實則部分職缺進用自己親戚；簡志偉則回應，張伊芊代表質詢的內容與事實不符，他及公所都依法行政，如掌握哪一個親戚在公所佔缺未工作，歡迎點名。

    大林鎮民代表會6至17日舉行定期會，張伊芊也針對臨時人員議題進行總質詢。張伊芊表示，簡志偉擔任鎮長3年多，公所有11名臨時人員遭資遣，資遣理由多為勞工對所擔任之工作「不能勝任」，以及業務性質改變有「減少勞工」之必要，又無適當工作可以提供安置，然而她接獲被資遣員工陳情，員工明明考績甲等也被資遣，另有一名歷任3屆鎮長的資深人員陳情，工作一向認真，無故被資遣，心情盪到谷底，很不服。

    張伊芊質疑，簡志偉為爭取公所清潔隊員額，槓上嘉義縣政府，還吃上涉及偽造文書官司，然而被資遣的11人中，清潔隊就有5人，作法令人不解；據她了解，公所一邊資遣人員，一邊又進用新進人員，且新進人員有多人為簡志偉皇親國戚，此舉讓社會觀感不佳。

    簡志偉回應，資遣、進用臨時人員都依法行政，如資遣、進用人員的程序有不符法規之處，歡迎點名，不要用影射方式混淆視聽。

    至於涉及偽造文書案，簡志偉表示，經上訴最高法院，最高法院今年初裁定發回更審，案件還在審理中、尚未定讞。

    大林鎮長簡志偉在鎮民代表會接受質詢。（張伊芊提供）

    大林鎮長簡志偉在鎮民代表會接受質詢。（張伊芊提供）

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