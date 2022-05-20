宜蘭選戰交鋒！藍營批江聰淵與公所也跑攤 綠營：烏賊手法

國民黨宜縣議會黨團質疑江聰淵也在送禮跑攤；綠營回應烏賊手法，轉移焦點。（記者游明金攝）

2022/05/20 17:16

〔記者游明金／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣議會黨團抨擊民進黨縣長參選人江聰淵，派宜蘭市公所人員跑外鄉鎮市行程，送花送的比縣長還多，家人也在跑攤，各鄉鎮市看板經費哪裡來？江聰淵競選辦公室反擊，國民黨的指謫是「烏賊」抹黑手法，企圖轉移焦點，林姿妙涉嫌貪污案被查辦，才有必要對縣鄉親說清楚、講明白。

國民黨議會黨團今天召開「刮別人的鬍子前，請先把自己的刮乾淨」記者會；縣議員莊淑如說，縣府、縣長常被批評「跑攤」，但宜蘭市公所派科長、約聘僱、司機、臨時人員到各鄉鎮，怎麼沒有人質疑？市公所不是應該服務市民嗎？為什麼12鄉鎮趴趴走，公所總動員變輔選團隊，這樣合適嗎？

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議員林岳賢表示，宜蘭市送的花跟匾額，比縣長要多，送的比縣府還要好，母親節等節日，縣府只有獎狀，市公所是木匾，市公所是用什麼財源？相關單位要好好查查金庫來源。

議員楊弘旻質疑江聰淵口口聲聲說「家人不得干政」，但民眾看到的是，江聰淵的大哥、二姐到處代表出席活動跑攤，「家人不得干政」江是在說自己嗎？

黃琤婷議員質疑，江聰淵在12鄉鎮看板那麼多，租用的都是顯眼位置，初估每個月費用至少要上百萬，經費從哪裡來？

宜蘭市公所回應，公所受邀參加活動並無不妥，不影響服務市民，支用經費與預算執行，一切依法行政；至於家人出席民間活動，並非代表市公所未涉及公務執行。

江聰淵競選辦公室呼籲國民黨議員要關心縣政而非市政，林姿妙因家人干政身陷司法調查，才有必要對縣民說清楚講明白，同時呼籲國民黨議員應多加監督縣長減少跑攤、專心縣務。

辦公室表示，林姿妙子女代表縣長參加公務行程，大方坐在縣長大位，這是民眾經常目擊的事實與現狀，公務行程就由公務員出席，絕不能由家人代位逾矩，這也是江聰淵宣示家人絕不干政的重要原因。

辦公室指出，林姿妙及家人混淆公、私界線，所到之處必有豐厚「伴手禮」，頻率之高、出手之闊，旁人望塵莫及，經年累月所費不貲，林姿妙涉嫌財產來源不明，是否與此有關？

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