民進黨嘉市黨部主委選舉互控、互告

民進嘉市黨部主委候選人黃敏修（右2）今天上午由立委王美惠服務處主任徐文志（右3）等人陪同到嘉檢提告。（記者丁偉杰攝）

2022/05/20 13:48

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕民進黨嘉義市黨部主委選舉將於22日登場，尋求連任的現任主委黃露慧與對手候選人黃敏修，雙方陣營透過文宣，隔空互控越演越烈，黃露慧以「面對黑金，我們忍無可忍」文宣，質疑黃敏修涉及多起工程承包弊案，黃敏修則以「當世襲成為事實，改革就是義務」文宣反擊，今天上午黃敏修到嘉義地檢署按鈴控告黃露慧加重誹謗，黃露慧也回應說，已委請律師對黃敏修提加重誹謗告訴。

黃敏修為立委王美惠服務處顧問，今天上午他由立委王美惠服務處主任徐文志、律師洪千雅等人陪同到嘉檢對黃露慧提加重誹謗告訴。

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黃敏修說，黃露慧所指他涉及的案件，已獲法院判決無罪或不起訴處分，黃露慧文宣內容斷章取義，惡意栽贓，不實指控造成他的名譽損失，意圖影響主委選舉；黃露慧家族長年視嘉市黨部為禁臠，一再濫用職權對其他公平競爭的同志抹黑、栽贓，黨部換人改革，才能掃除弊端，呼籲黨員勇敢站出來，打破家族世襲。

黃露慧回應說，立委王美惠推薦的主委候選人黃敏修為涉及多起工程承包弊案的被告，相關新聞上網都可查到，黃敏修陣營對她的抹黑指控，係刻意誤導大眾，規避法律責任；她反控黃敏修陣營為了選舉結合黑道，造謠抹黑生事，顛倒是非，已委請律師提告加重誹謗，這是一場民主與黑金的選舉，籲黨員踴躍投票，戰勝黑金。

民進黨嘉市黨部2年前黨員人數約2900人，今年增為約5千人，市黨部黨職選舉於22日上午8點到下午4點舉行，在北香湖公園設置投開票所，選舉人數4946人。黨內人士觀察，黃露慧、黃敏修雙方陣營掌握的黨員人數接近，經全力催票，投票率可能突破6成。

民進黨嘉市黨部主委黃露慧說，對手黃敏修陣營對她的抹黑指控，係刻意誤導大眾，規避法律責任。（記者丁偉杰攝）

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