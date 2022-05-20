綠二林、北斗區縣議員初選民調揭曉 吳音寧表哥出局

民進黨彰化縣黨部今公布二林選初選民調，高低洪子超、洪騰明、陳光輝，黨部以尚有爭議待釐清，先公布結果，無法正式公告提名。（縣黨部提供）

2022/05/20 12:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣黨部進行二林區、北斗區初選民調，今天結果揭曉，北斗區現任縣議員黃盛錄被前議員李俊喻超越，未進入該區提名2席的安全名單，跌破眼鏡。

黃盛祿是前北農總經理吳音寧（總統府資政、鄉土詩人吳晟的女兒）的表哥，他2010年警官退休，代表民進黨投入溪州鄉長選舉一戰成功，2屆鄉長卸任後轉戰縣議員，今年拚連任，遇上前議員李俊諭（本屆鄉長選舉失利）捲土重來再戰縣議員，2人初選搶1席。

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縣黨部今公布名調成績，第7選區（北斗、田尾、埤頭、溪州）3人搶2席，1席婦女保障名額，名調排名由高而低，李俊諭、黃盛錄（現任）、江熊一楓（現任，女性）。

前縣議員李俊諭與現任黃盛錄2搶1（江熊一楓婦女保障名額），縣黨部主委邱建富表示，北斗選區提名2席，初選前雙方陣營傳出2打1或9打2，相互抵銷，該選區依照名調高低和提名機制，李俊諭和江熊一楓獲得提名。

第8選區二林區，民調由高而低，洪子超、洪騰明、陳光輝。

邱建富表示，二林區因参選人陳光輝指稱有電話干擾証據，多人也向黨部反映，接到沒有顯示來電號碼的電話，干擾民調電話，民調當晚還有参選人宣傳車違規廣告情形，該選區民調結果先宣布，爭議部份尚調查釐清，查明真相後，才正式公告提名。

民進黨彰化縣黨部今公佈初選民調，北斗區提名李俊諭和江熊一楓。（縣黨部提供）

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