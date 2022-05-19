為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃石城靈堂暫設台北金寶軒會館 21至23日開放各界致意

    前彰化縣長、中選會主委黃石城6日在台大醫院辭世，享壽88歲；靈堂暫設台北市金寶軒會館，21日至23日開放各界致意，24日移靈彰化。（資料照）

    前彰化縣長、中選會主委黃石城6日在台大醫院辭世，享壽88歲；靈堂暫設台北市金寶軒會館，21日至23日開放各界致意，24日移靈彰化。（資料照）

    2022/05/19 20:00

    〔記者吳書緯／台北報導〕前彰化縣長、中選會主委黃石城6日在台大醫院辭世，享壽88歲；黃石城的靈堂目前暫設在台北市金寶軒會館，21日至23日開放各界致意，並將於24日移靈彰化。家屬今表示，黃石城一生秉持「倫理道德，公平正義」的8字箴言為人處事，未來將會將老縣長一生言行集結成冊，並有興建紀念館的計畫。

    黃石城原為執業律師，後來從商做貿易，在1981年到1989年間擔任彰化縣長，妻子陳照娥曾任國大代表，兩人育有二子一女，長子黃偉峰為駐瑞士代表，女兒黃文玲曾任立委，次子則在學術界。

    家屬證實，黃石城的靈堂目前暫設於台北市民權東路二段158號「金寶軒會館」，並於21日至23日每日上午10至12時，下午2時至5時開放各界致意，並將於24日移靈彰化。

    家屬今受訪表示，黃石城一生的所有言行就是以身作則，恪守「倫理道德，公平正義」的原則，強調政治人物應該典範治國，不是權力治國，一生也未加入任何政黨，而從政的初衷，就是希望讓沒有權勢的人民，也有機會在社會站起來，達到濟弱扶貧的目的。

    對於老縣長身後事，家屬透露，希望能在未來將黃石城一生的言行集結成冊，透過台灣傳統基金會出版，而老縣長一生就不主張鋪張浪費，所以後事也希望各界能懇辭花圈花籃，未來也有興建紀念館的計畫，供後世緬懷老縣長一生風範。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    前中選會主委黃石城辭世 告別追思儀式將回故鄉彰化舉辦
    2022/05/07 17:49

    前中選會主委黃石城辭世 告別追思儀式將回故鄉彰化舉辦
    前中選會主委黃石城辭世 享壽88歲
    2022/05/07 17:14

    前中選會主委黃石城辭世 享壽88歲

    血糖不小心失控！隱形殺手找上門！
    照片超珍貴！ 37年前的縣長就職大合照長這樣...
    2018/12/23 20:32

    照片超珍貴！ 37年前的縣長就職大合照長這樣...
    黃石城病情趨穩轉普通病房 昏迷醒來第1次露臉
    2018/08/13 21:07

    黃石城病情趨穩轉普通病房 昏迷醒來第1次露臉

    通膨擋不住 新店高端房市能量爆發！
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播