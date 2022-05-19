黃石城靈堂暫設台北金寶軒會館 21至23日開放各界致意

前彰化縣長、中選會主委黃石城6日在台大醫院辭世，享壽88歲；靈堂暫設台北市金寶軒會館，21日至23日開放各界致意，24日移靈彰化。（資料照）

2022/05/19 20:00

〔記者吳書緯／台北報導〕前彰化縣長、中選會主委黃石城6日在台大醫院辭世，享壽88歲；黃石城的靈堂目前暫設在台北市金寶軒會館，21日至23日開放各界致意，並將於24日移靈彰化。家屬今表示，黃石城一生秉持「倫理道德，公平正義」的8字箴言為人處事，未來將會將老縣長一生言行集結成冊，並有興建紀念館的計畫。

黃石城原為執業律師，後來從商做貿易，在1981年到1989年間擔任彰化縣長，妻子陳照娥曾任國大代表，兩人育有二子一女，長子黃偉峰為駐瑞士代表，女兒黃文玲曾任立委，次子則在學術界。

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家屬證實，黃石城的靈堂目前暫設於台北市民權東路二段158號「金寶軒會館」，並於21日至23日每日上午10至12時，下午2時至5時開放各界致意，並將於24日移靈彰化。

家屬今受訪表示，黃石城一生的所有言行就是以身作則，恪守「倫理道德，公平正義」的原則，強調政治人物應該典範治國，不是權力治國，一生也未加入任何政黨，而從政的初衷，就是希望讓沒有權勢的人民，也有機會在社會站起來，達到濟弱扶貧的目的。

對於老縣長身後事，家屬透露，希望能在未來將黃石城一生的言行集結成冊，透過台灣傳統基金會出版，而老縣長一生就不主張鋪張浪費，所以後事也希望各界能懇辭花圈花籃，未來也有興建紀念館的計畫，供後世緬懷老縣長一生風範。

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