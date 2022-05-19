朝野立委拜會AIT 盼加速軍購流程、爭取參與印太經濟架構及環太軍演

立法院外交及國防委員會今（19）拜會美國在台協會（AIT）台北辦事處。（江啟臣辦公室提供）

2022/05/19 19:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院外交及國防委員會今（19）拜會美國在台協會（AIT）台北辦事處。外委會召委、國民黨立委江啟臣表示，會中不少委員提到軍購流程過於冗長，盼AIT協助縮短繁瑣行政流程，加快速度完備我建軍備戰需求。此外，江啟臣也指出，台美應思考共同合作降低風險、避免誤判，透過軍事合作強化民眾對安全的信心，例如環太平洋軍演就是非常好的機會。

立法院外交國防委員會近日頻繁考察國防單位，今天並首度組團前往外國駐台辦公室拜會。江啟臣會後發布新聞稿指出，過去都立委組團出訪，但近年受疫情影響，出訪機會大幅減少，但他仍積極尋求各種方式進行外交，包括拜會各國駐台機構。江很高興能促成這次拜會，後續也將安排拜會各國駐台代表，待疫情趨緩後，也將再次組團出訪推動國會外交。

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此次外委會拜會AIT，由AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）親自接待，雙方就近期台美關係、俄烏戰爭對全球地緣政治影響、世衛大會（WHA）、軍事協助等多項議題交換意見。

江啟臣表示，前幾天美國南加州發生令人感到非常遺憾、悲傷的槍擊案件，因為理念不同而心生仇恨，最終犯下不可原諒的錯誤。這次的事件凸顯出人與人相互溝通的重要，各種領域的交流，都能讓人與人彼此間有進一步的認識，國與國之間如此，台美間亦是如此，兩岸更應如此。

江啟臣並指出，這會期他到不少國防部隊考察，國軍弟兄皆戰戰兢兢全力備戰，如何有效防止衝突是台美的共同利益，台美間應思考，如何共同合作，降低風險、避免誤判，透過軍事合作強化民眾對安全的信心。將於7月舉行的環太平洋軍演，是非常好的軍事合作交流機會，他樂見能推動類此的合作方式。

江啟臣說，作為西太平洋的利害關係者，他認為台灣有責任扮演好「負責任朋友」的角色，將西太平洋的共同安全、和平、民主與繁榮作為核心利益，讓西太平洋不會成為世界的火藥庫，而是世界和平的基石。

另，江啟臣新聞稿也提到，此次拜會中不少委員提到軍購流程過於冗長，希望AIT能夠協助縮短繁瑣的行政流程，加快取得所需的速度，完備我建軍備戰的需求。

對於即將召開的第75屆WHA，立委們也在會中感謝美國支持，尤其是美國國務卿布林肯（Antony Blinken）連續二年發表聲明支持台灣參與。江啟臣指出，台灣長期在公衛醫療的付出與貢獻，國際有目共睹，COVID-19疫情爆發後，也從不吝惜給予國際友人需要的一切幫助，出席並實際參與WHA是必須也必要。立法院今年也組成立委視導團赴瑞士，期待與更多國際友人共同為台灣發聲。

對於拜登將訪問亞洲，並將宣布啟動「印太經濟架構（IPEF）」，江啟臣也說，印太經濟架構所要處理領域，台灣皆具有相當大的優勢與地位，也再次向AIT表達台灣能有機會成為IPEF其中一員的目標及期待，讓台美關係更邁進一步。

立法院外交及國防委員會今（19）拜會美國在台協會（AIT）台北辦事處。（江啟臣辦公室提供）

立法院外交及國防委員會今（19）拜會美國在台協會（AIT）台北辦事處。（江啟臣辦公室提供）

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