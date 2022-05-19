汽燃費每年超徵50億 立委批：致地方道路維護經費減少

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2022/05/19 13:01

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院交通委員會今日邀請交通部針對「淨零探排轉型之精神重新評估汽車燃料使用費徵收、使用合理性」等議題進行專案報告。立法委員林俊憲表示，汽燃費是地方政府重要道路養護經費來源，但交通部汽燃費每年決算數都超徵約50億元全部都繳庫，導致地方收入短少，以台南市為例每年就少2億道路養護經費，要求交通部112年起預算應核實編列。

林俊憲表示，日本有三類六稅，依照燃料消費（隨油徵收）、汽車取得（購買時一次課稅）、汽車持有（重量）等不同情況去課稅。交通部現在還是不願意改汽燃費徵收方式，沒有考量使用道路頻繁次數、里程、車重等公平性，且汽燃費名稱不改，以後電動車越來越多，是否會導致地方重要道路維護經費減少。另外，交通部從2017年來，汽燃費每年都超徵約50億，去年預算483億，決算536.4億元，超徵53.4億元，以台南市占汽燃費分配4%來說，每年就減少2億元道路養護經費。

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立委李昆澤表示，台灣曾在1962年短暫實施隨油徵收，但當時只徵收到預估費用的65%，所以才又回到隨車徵收，這是最穩定的收入來源。不過汽燃費徵收爭議多，交通部應該有不一樣思考，汽燃費本質是道路維護管理費用，但不論隨車徵收、隨油徵收、隨里程徵收，都要注意以道路使用為主體，一定要確保道路維護費用要充足，且要注意徵收公平性

王國材表示，三個徵收方式都各有優缺點，但汽燃費不宜與淨零轉型開徵的碳費整併，因為碳費主要是用在空氣汙染防制、環境保護等相關費用；汽燃費法源則是在公路法下規定，使用於道路養護、興建方面，是地方政府道路養護重要財源，如果整併到時候可能還要另外找錢協助地方政府做道路養護費用。對於超徵的部分，王國材說，汽燃費預算會盡量核實編列，超收的部分過去都有做些應用，像是原住民道路養護缺錢也希望從汽燃費撥款，先前為了紓困免徵、減徵等。

對於電動車現行都是免徵汽燃費，而純電動車銷量是逐年增加，5年大幅成長近9倍，從2017年銷量832輛，到2021年銷售達7276輛。林俊憲說，汽車數量不斷上升，但汽燃費徵收金額去年卻是近年首度下降，從2020年的537.6億元，降至536.4億元。

王國材說，汽燃費是用於道路維修養護費用，現階段是因為鼓勵電動車，所以才免徵汽燃費，而電動車也是會使用道路，未來某個階段就會放到汽燃費中，比照一般車輛依照排氣量去徵收。另外，因為隨油徵收、隨里程徵收分別有用油不用路、里程計算上困難等問題，若沒有更好的做法，就還是維持現行汽燃費隨車徵收的方式。

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