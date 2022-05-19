國防MIT》軍方43億採購「遙控無人機防禦系統」 資通電軍率先簽約

中科院研製的「遙控無人機防禦系統」，是以現有光電丶偵搜丶干擾丶防衛技術進行整合，採取固定陣地式及車載型機動部署兩種，今年即可進入量產。（圖：取自中科院發佈影片）

2022/05/19 11:50

〔記者羅添斌／台北報導〕無人機在俄烏戰爭中發揮奇襲戰果，防衛無人機侵襲同樣成為軍方當前重要戰備任務之一，軍方官員今天指出，國防部核定動支43.5億元，在全國45處三軍部隊重要營區基地建置「遙控無人機防禦系統」，其中，資通電軍指揮部已率先與中科院簽署委製協議書，並在今天正式對外公告。

各國目前都在針對無人機發展防衛技術，以美國為例，美國雷神公司16日宣布，以史崔克8輪甲車為機動載台、配備50kW（千瓦）功率雷射的「機動短程防空系統」（DE M-SHORAD），在近日的測試中，成功以高能雷射攔截多枚迫砲砲彈與各種尺寸的無人機，雷神預期最快今年9月前，交付4輛DE M-SHORAD給美國陸軍，進行後續測評。

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軍方官員指出，台灣的「遙控無人機防禦系統」是由中科院研製完成，設計功能非美國發展的高能雷射技術，而是以現有光電丶偵搜丶干擾丶防衛技術進行整合，研製出的「遙控無人機防禦系統」，採取固定陣地式及車載型機動部署兩種，今年即可進入量產。

國防部核定的「遙控無人機防禦系統」計畫，總經費達到43億5144萬5千元，並由空軍司令部代表陸海空軍丶資通電軍指揮部等單位統籌辦理，將在全台45處三軍部隊重要營區基地建置「遙控無人機防禦系統」，預計是在2026年年底前執行完成。國防部先前在公開預算書中表示，為防範無人機入侵，軍方要在全台基地丶港口及機場，建置「遙控無人機防禦系統」。外離島丶獨立營區丶高山站台丶飛彈陣地等重要機敏營區，依營區規範，對入侵營區之無人機實施偵搜丶干擾，以提升基地陣地丶飛航安全維護及戰時防衛作戰能力。

根據政府電子採購網今天公佈決標資訊，資通電軍指揮部已與中科院簽署「遙控無人機防禦系統」委製協議書，並在今天公佈決標，資通電軍指揮部的金額為6億5728萬4千元，決標公告特別註明，資通電軍指揮部所採購的「遙控無人機防禦系統」，為「機動式」系統，亦即裝備在車輛上，可視任務需要機動部署執行防衛任務。

中科院研製的「遙控無人機防禦系統」，系統還包括可由防衛型無人機發射捕捉網，對入侵的無人機直接捕獲。（圖：取自中科院發佈影片）

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