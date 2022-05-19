白狂挖藍牆角！許明財之子許登淇 獲民眾黨提名參選竹市議員

白狂挖藍牆角！國民黨籍前新竹市長許明財之子許登淇投入民眾黨南區市議員選舉，為國民黨在竹市的團結投下震撼彈。圖為民眾黨日前在竹市辦母親節送花活動情形。（民眾黨提供）

2022/05/19 10:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨挖國民黨牆角的態勢日趨明顯，民眾黨在新竹市除獲原國民黨籍市議員李國璋改披白袍參選東區市議員外，國民黨籍前市長許明財之么子許登淇也獲民眾黨提名角逐南區市議員，對國民黨在竹市的團結投下震撼彈。對此，許明財受訪表示，已向國民黨高層打過招呼，尊重兒子的決定，未來會全力支持兒子參選南區市議員。

由於許登淇角逐竹市南區市議員的選舉，與現任國民黨籍市議會議長許修睿同選區，挑戰意味濃厚，許修睿在2018年市長選舉支持無黨籍的議長謝文進參選市長，並未支持當時連任失利再回鍋參選的國民黨籍前市長許明財，雙方可能因此埋下心結，如今許明財再由兒子許登淇挑戰許修睿的南區市議員選區，也突顯民眾黨欲挖國民黨牆角及樁腳的目的。

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對此，許明財今天受訪表示，他已退出國民黨的政黨活動已久，但尊重年輕人的想法，對么子許登淇披白袍參選南區市議員選舉，他已跟議長許修睿打過招呼，會全力支持兒子，對是否會為國民黨籍的市長及市議員人選站台，他語帶保留、輕描淡寫的說，他已沒有影響力，只會為兒子的參選打拚。

民眾黨日前也通過新一波公職人員參選名單，包括徵召現任竹市東區市議員李國璋爭取連任及前新竹市長許明財之子許登淇角逐南區市議員選舉。其中許登淇是室內設計師，投身義消多年。另也通過提名清大兼任教授郝旭昶參選龍山里里長，中興大學生化所碩士蔡頴德參選客雅里里長。

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