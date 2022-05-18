為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    侯友宜稱新北防疫「帶頭」先行 名醫盤點「送頭」真相打臉

    新北市長侯友宜（見圖）17日受訪指稱新北經常「帶頭」防疫，其他縣市才跟進，但被醫師打臉。（資料照）

    新北市長侯友宜（見圖）17日受訪指稱新北經常「帶頭」防疫，其他縣市才跟進，但被醫師打臉。（資料照）

    2022/05/18 22:26

    〔即時新聞／綜合報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，新北市長侯友宜17日受訪時指稱，許多防疫措施是新北「帶頭」勇敢承擔，其他縣市才跟進。對此，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲18日在社群貼文，盤點過去2年多疫情期間侯友宜帶頭「送頭」真相，打臉侯市長帶頭說。

    貼文內容，杜承哲盤點新北市過去2年間前幾波疫情高峰的「5個帶頭」，第一是新北市「帶頭」大量防疫旅館不合格，確診者被迫送外縣市；第二是去年三級警戒，侯友宜帶頭喊「該封（城）就封」結果甚麼也沒做，成功造成超市賣場搶貨和群聚。

    杜承哲表示，第三則是疫情還在升溫，侯就「帶頭」喊全民0+7，對此杜承哲直言，各國都是確認高峰已過才開始實施0+7，「不該衝的時候衝，叫『送頭』」。

    杜承哲指出，第四則是新北市衛生局「帶頭」人力不足，電話打不通導致兒童患者轉送遲緩，事發之後衛生局長仍未解釋能設幾線電話，只說「我們會努力」。

    杜承哲列出新北市第五點「帶頭」，就是篩檢站不足，讓民眾大排長龍，與台北市「共同作者」，害排隊民眾外溢到基隆，最後只喊「同島一命」，得了便宜還賣乖。

    此外，杜醫師也列出新北市「沒有帶頭」的事情，包括疫苗施打站和篩檢站車來速、宇美町疫苗打法、入島民眾實施快篩令、喊話地方政府買疫苗、不跟進教育部停課標準、市場分流、打疫苗送篩劑等。

    最後杜承哲說，他還怕忽略侯友宜不為人知的政績，努力觀賞其政令宣傳影片，裡面只提了「徬徨」、「惶恐」、「無奈」，除散佈恐慌外沒有找到什麼「帶頭」。

    杜承哲質疑，侯友宜市長「帶頭」的防疫事項是哪一件？誰又跑去跟進？他直言：「請不要在別人一直幫你救新北市民的時候，還拍影片衝刺選舉，感恩。」

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高市議員彙整「高雄防疫資源地圖」 陳其邁：歡迎多利用
    2022/05/18 21:29

    高市議員彙整「高雄防疫資源地圖」 陳其邁：歡迎多利用
    健康網》本週將是疫情高原期 招名威：民眾應調整5心態
    2022/05/18 21:16

    健康網》本週將是疫情高原期 招名威：民眾應調整5心態

    三大園區匯聚 歐式科技宅成自住首選
    65歲以上快篩陽視同確診首日順暢 侯友宜籲開放全民適用
    2022/05/18 16:14

    65歲以上快篩陽視同確診首日順暢 侯友宜籲開放全民適用
    暗指王必勝高高在上？侯友宜喊話：尊重醫護人員
    2022/05/18 13:09

    暗指王必勝高高在上？侯友宜喊話：尊重醫護人員

    LINE群瘋轉限時特惠 抗菌洗病毒就靠它
    王必勝批叫不動大醫院設篩檢站？ 侯友宜：打擊基層情何以堪
    2022/05/15 18:19

    王必勝批叫不動大醫院設篩檢站？ 侯友宜：打擊基層情何以堪
    再喊話全面「快篩陽即確診」 侯友宜︰新北PCR量能已開到最多
    2022/05/15 16:34

    再喊話全面「快篩陽即確診」 侯友宜︰新北PCR量能已開到最多
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播