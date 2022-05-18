侯友宜稱新北防疫「帶頭」先行 名醫盤點「送頭」真相打臉

新北市長侯友宜（見圖）17日受訪指稱新北經常「帶頭」防疫，其他縣市才跟進，但被醫師打臉。（資料照）

2022/05/18 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，新北市長侯友宜17日受訪時指稱，許多防疫措施是新北「帶頭」勇敢承擔，其他縣市才跟進。對此，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲18日在社群貼文，盤點過去2年多疫情期間侯友宜帶頭「送頭」真相，打臉侯市長帶頭說。

據貼文內容，杜承哲盤點新北市過去2年間前幾波疫情高峰的「5個帶頭」，第一是新北市「帶頭」大量防疫旅館不合格，確診者被迫送外縣市；第二是去年三級警戒，侯友宜帶頭喊「該封（城）就封」結果甚麼也沒做，成功造成超市賣場搶貨和群聚。

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杜承哲表示，第三則是疫情還在升溫，侯就「帶頭」喊全民0+7，對此杜承哲直言，各國都是確認高峰已過才開始實施0+7，「不該衝的時候衝，叫『送頭』」。

杜承哲指出，第四則是新北市衛生局「帶頭」人力不足，電話打不通導致兒童患者轉送遲緩，事發之後衛生局長仍未解釋能設幾線電話，只說「我們會努力」。

杜承哲列出新北市第五點「帶頭」，就是篩檢站不足，讓民眾大排長龍，與台北市「共同作者」，害排隊民眾外溢到基隆，最後只喊「同島一命」，得了便宜還賣乖。

此外，杜醫師也列出新北市「沒有帶頭」的事情，包括疫苗施打站和篩檢站車來速、宇美町疫苗打法、入島民眾實施快篩令、喊話地方政府買疫苗、不跟進教育部停課標準、市場分流、打疫苗送篩劑等。

最後杜承哲說，他還怕忽略侯友宜不為人知的政績，努力觀賞其政令宣傳影片，裡面只提了「徬徨」、「惶恐」、「無奈」，除散佈恐慌外沒有找到什麼「帶頭」。

杜承哲質疑，侯友宜市長「帶頭」的防疫事項是哪一件？誰又跑去跟進？他直言：「請不要在別人一直幫你救新北市民的時候，還拍影片衝刺選舉，感恩。」

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