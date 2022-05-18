參選桃市長 張善政：「國家隊」變「全國在排隊」才想做點事情

國民黨中常會今日通過徵召前行政院長張善政參選桃園市長。（資料照）

2022/05/18 15:36

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今日通過徵召前行政院長張善政參選桃園市長，國民黨主席朱立倫向黨內宣布，張善政最近已經加入國民黨，是藍營最好的桃園市長人選。張善政則在會後受訪時指出，他是上週才決定參選，至於原因則是因為最近看到很多年長民眾排隊買快篩，台灣從過去的口罩，到後來的疫苗，以及現在的快篩，讓他看到一個完全失能的政府，民眾受盡委屈，政府所謂要培養「國家隊」，變成「全國都在排隊」，讓他實在看不下去，所以才出來要為台灣做一點事情。

張善政解釋，他之所以選擇桃園市，是因為是六都中，桃園是非常有發展潛力的都市，是台灣最大的工業縣市，若有適當的政策引導，會成為亞洲甚至全世界的智慧科技之都，桃園也是台灣的國門，桃園市變好，台灣就有機會變好，桃園市微笑，全台灣都會微笑。

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媒體詢問，傳聞前高雄市長韓國瑜推薦他參選桃園市長，張善政僅低調回應，韓國瑜是他很好的搭檔，而且韓對他一直很支持，「包括現在」。

張善政強調，他在2012年入閣擔任行政院政務委員之前的12年，先後在宏碁、谷歌等公司工作，桃園龍潭渴望園區就是他上班的地點，對於黨內曾經表態參選者，他會用最快速度與誠懇的心向他們請教，希望他們助一臂之力，而且今天起，他與桃園鄉親都是在同一條船上的共同生命體。

朱立倫則表示，桃園是他的家，他身在桃園也長在桃園，他比誰都希望桃園市能贏、能更好，他要謝謝這段時間以來包括國民黨立委呂玉玲、前台北市議員羅智強等人，他們非常辛苦，也很努力，付出很多，但他只能說今天決定後，希望大家都要團結起來，讓桃園更好。

朱立倫並指出，張善政已經加入國民黨，是一位著名的學者，過去在桃園市工作整整12年，對桃園這塊土地有深厚情感，桃園市是國門之都，需要一位有國際觀的市長，桃園也是科技之都，希望能有一位科技人擔任市長，桃園還有航空城、鐵路地下化等各項工程，希望由一位工程師來領導，張善政願意扛下責任，與國民黨一起打拼，回到桃園，就如他當年在桃園市工作一樣。

朱還強調，張善政一定是桃園市最好的市長，但不一定是最會選舉的候選人，張會腳踏實地，努力深耕，讓桃園每一位市民看到不一樣的張善政，張善政也是他最負責任、向桃園市民推薦的最好一位市長。

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