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    張善政戰桃園 鄭運鵬：樂觀是君子之爭

    被視為民進黨人選之一的桃園市立委鄭運鵬表示，如果張善政確定參選，他也樂觀其成年底會是君子之爭。（資料照）

    被視為民進黨人選之一的桃園市立委鄭運鵬表示，如果張善政確定參選，他也樂觀其成年底會是君子之爭。（資料照）

    2022/05/18 14:29

    〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨今徵召提名前行政院長張善政參選桃園市長，被視為民進黨人選之一的桃園市立委鄭運鵬表示，如果確定參選，他也樂觀其成年底會是君子之爭。

    鄭運鵬表示，朱立倫提名張善政院長，理由也是強調需要提名理工背景的政治人物參選桃園市長，「鄭文燦市長是台大電機、我是台大土木」，朱立倫主席應該也認為我們都已經為桃園帶來進步。

    鄭運鵬表示，看了這幾個月國民黨在桃園市長提名的喜劇，他們嘴巴講對桃園市長選舉有信心，其實心裡很害怕，所以才會爭議這麼久，他們會擔心害怕桃園市選不贏的原因，就是桃園市長鄭文燦跟總統蔡英文這幾年的確改變了桃園。

    鄭運鵬也說，國民黨中央對於目前藍營檯面上的桃園市長可能人選，不管在地或空降，好像都對有很大不滿，認為他們只是衝聲量、炒新聞，不是長線運作；而再來桃園城市發展包含鐵路地下化、捷運通車、亞洲矽谷、未來捷運建設等，這都是鄭文燦與蔡英文的政績，不是藍營時代政績，反而航空城在國民黨時代是弊案，國民黨種種表現也顯示他們認為鄭文燦真的做得不錯，桃園改變非常大。

    鄭運鵬表示，桃園在鄭文燦2任以來優質施政下，本來就值得國民黨推最強人選，如果他們咬定桃園還是如鄭文燦上任之前的藍大於綠，那今年底市長選舉藍營必敗無疑。

    談到綠營的人選與徵召時程，鄭運鵬認為，包含桃園與其他縣市，施政滿意度才是重點，現在大家還在疫情，國人也有點恐慌，尤其身為執政黨更要知道。

    鄭運鵬表示，鄭文燦做得很好，相信最後幾個月也會有這樣的表現，民進黨不急著提名，國民黨就已經心虛成這樣，相信民進黨大方向決定，再配合全國布局，民進黨在桃園會繼續連任。

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