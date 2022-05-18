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    蔡培慧PCR陽性確診、今視訊會議照常 賴品妤等人送祝福

    蔡培慧17日晚間就收到PCR檢測陽性的簡訊通知，她說，都有按時服藥。（蔡培慧提供）

    蔡培慧17日晚間就收到PCR檢測陽性的簡訊通知，她說，都有按時服藥。（蔡培慧提供）

    2022/05/18 13:55

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨南投縣長參選人、前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧，昨日快篩陽性到埔榮醫院作PCR檢測，昨夜就收到PCR陽性的確診簡訊，暫停各種活動外，今天照常跟團隊視訊會議，且早晚各一場，綠營立委賴品妤、劉櫂豪、張廖萬堅、羅美玲等人都送上祝福。其團隊工作人員表示，團隊成員每人都快篩陰性，讓培慧安心不少。

    蔡培慧是在16日出現流鼻水、咳嗽、喉嚨痛的症狀，自行快篩呈現陽性，因當天錯過埔榮醫院快篩時間，昨日下午前往該院作PCR檢測，並先取藥回家服用，等候簡訊通知，第一時間也在臉書通知大家她確診，先暫停跑活動。

    蔡培慧昨晚就收到PCR檢測陽性的簡訊通知，團隊工作人員要她好好休息，讓症狀緩解早日康復，而她今日仍照常與團隊開視訊會議，上午開完一場，晚上還有一場，看起來精神很好，但喉嚨仍沙啞。而上午的視訊會議中，工作人員告知團隊所有工作人員都做過快篩，全部都呈現陰性，大家在幫忙跑行程時，會持續把口罩戴好戴滿。

    蔡培慧昨日下午在臉書貼文宣布自己確診，不少支持者都留言要她好好休息，而包括民進黨副秘書長李俊俋、立委賴品妤、劉櫂豪、張廖萬堅、羅美玲綠營政壇人士及導演陳文彬等人，也陸續留言祝福她早日康復，讓蔡培慧大為感謝。

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