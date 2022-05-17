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    蔡培慧快篩陽性暫停行程 自錄影片向鄉親報平安

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧，昨天身體不適，出現感冒症狀，經快篩陽性，今天下午赴醫院進行PCR。（蔡培慧提供）

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧，昨天身體不適，出現感冒症狀，經快篩陽性，今天下午赴醫院進行PCR。（蔡培慧提供）

    2022/05/17 17:54

    〔記者佟振國／南投報導〕代表民進黨參選南投縣長的前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧，昨天上午身體不適，中午自行快篩陽性即在家隔離，今天下午前往台中榮總埔里分院進行PCR，蔡培慧表示，目前狀況還好，但已排定的會議以及拜訪、活動，就只能採網路視訊或請團隊同仁代勞，也請鄉親務必保重、平安。

    蔡培慧表示，昨天上午出現喉嚨疼痛不適、流鼻水等感冒症狀，即有警覺暫停行程，在家休息，中午使用家用快篩試劑，結果呈現2條線的陽性，由於已錯過埔基當天上午的PCR檢測時間，因此今天下午前往台中榮總埔里分院進行PCR，目前已經領到藥物，返家等待簡訊通知。

    蔡培慧也透過臉書、LINE群組表示，接下來將進行居家隔離，與她密切接觸的同仁都有做快篩並遵守相關防疫規定，至於排定的會議將採視訊連線，拜訪及活動將請團隊同仁代勞或通知延期，造成不便，要跟大家說失禮抱歉。

    年底九合一大選只剩半年多，蔡培慧已正式獲民進黨提名角逐南投縣長，全力投入選戰，拜訪、會勘、會議等行程滿檔，幾乎每天早上7點就出門，有時忙到深夜10點過後才返家休息，支持者也希望她這段期間好好休養，保重身體，戰勝病毒。

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    蔡培慧下午至台中榮總埔里分院進行PCR檢測後已返家休息等候簡訊通知。（蔡培慧提供）

    蔡培慧下午至台中榮總埔里分院進行PCR檢測後已返家休息等候簡訊通知。（蔡培慧提供）

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