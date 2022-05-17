任內第15次施政報告 潘孟安50分鐘不看稿一氣呵成

屏東縣長潘孟安今天在議會進行施政總報告。（記者羅欣貞攝）

2022/05/17 20:06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長潘孟安今天（17日）在縣議會第19屆第7次定期會進行施政總報告，除縣政建設外，鄉親關注的防疫政策也是報告重點，他強調，屏東從2020年疫情爆發迄今投入的防疫經費高達18億元。

這是潘孟安任內第15次施政總報告，在長達50分鐘的施政總報告中，他「依循往例」全程不看文稿，對於行政團隊7年多來的施政進度，鉅細靡遺闡述說明，包含污染防制、紓困政策、汛期整備、公衛系統、河川整治、社區關懷、財政紀律等，對於縣政大小事都如數家珍。

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潘孟安表示，外界對屏縣防疫經費僅區區50萬元有很大的誤解，從2020年至今屏東投入的防疫經費已達18億元，除中央補助17億外，縣府也自籌款項配合，像加強型的防疫旅館，就動用3000萬元縣款；還有，縣府自5月16日起發放500元快篩兌換券給全縣8400多戶低收入戶家庭，陸續發出高達500萬的兌換券，照顧關懷經濟弱勢民眾。

潘孟安說，屏縣垂直整合390家基層診所，分攤14家責任醫院急診的負擔，保留中、重症患者的醫療量能，居家照護者則可以透過視訊、就近的診療、取藥，屏東在北中南設置4個社區篩檢站從去年開始就不曾間斷過，提供有需求民眾使用。為了讓醫院量能降載，PCR也可擇由衛生所來負責，通報回傳系統也還在整合中，民眾不用恐慌。

社區關懷也是施政重點，他表示，屏東今年開辦「長者假牙裝置」，已有2千多位長者受惠，屏東目前擁有388個社區關懷據點，也是全台設置最多的縣市，而「一鄉鎮一日照」的政策已經達標，中央推動「一國中學區一日照」，也將在年底前完成。

在醫療照護方面，曾經閒置的營區轉變成屏東榮民醫院，即將於今年11月11日正式營運；原本的屏東縣立運動公園，推動轉型設置健康產業園區，引進民間醫療資源共同開發，屏東義大醫院預計於2024年底開業，健康平權，強化在地醫療資源。

另外，屏東科技園區預計7月1日起對外招商，六塊厝產業園區也是首次與台糖合作開發產業園區，期望與周邊屏東科技產業園區、農業生物園區及工業局編定工業區等園區相互配合，成為一個屏東發展的新里程碑。

近年屏東縣發展綠電見成效，潘孟安透露，縣府將在6月底向世界宣布「劣地變黃金」，屏東將成為全世界第一個民生用電使用綠電百分百的城市，用綠能城市發展與國際接軌。

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