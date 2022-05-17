立委提案修法 不得向消防救護隱匿TOCC

國民黨立委洪孟楷（前排中）、林為洲（前排左二）、蔣萬安（後排投影畫面）今與消防員工作權益促進會監事廖順淋（前排右一）、發起連署修法的消防員洪泳竹（前排左一）召開記者會，宣布推動「傳染病防治法第31及69條條文修正草案」，保護第一線消防救護人員。（圖擷取自直播畫面）

2022/05/17 18:10

〔記者林良昇／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續處於高峰，多位國民黨立委今與消防員工作權益促進會共同召開記者會，呼籲民眾在通報緊急救護時，就先誠實告知TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚史），保障醫療救護量能。

國民黨立委洪孟楷、林為洲、蔣萬安今與消防員工作權益促進會共同召開記者會，宣布明天將在立法院衛環委員會審查將第一線消防救護人員納入傳染病防治法保護的「傳染病防治法第31及69 條條文修正草案」，並呼籲大眾誠實告知救護人員TOCC，保障相關醫療救護量能。

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洪孟楷說，疫情嚴峻，醫療量能不足，急診需求暴增，呼籲若症狀比較不明顯或輕症的話，就算快篩陽性，也不要第一時間往急診室衝，此外，也要告知救護員TOCC，降低救護人員染疫風險。

消防員工作權益促進會監事廖順淋指出，消防員在台灣肩負防災、救災、救護三合一工作，救護任務是緊急醫療工作的延伸，也會接觸到病患，但救護技術員長期被排除在醫療人員外，在救護病患時長期沒有受到相對保障，若不誠實告知TOCC，會因防務等級不夠，造成染疫風險。

在國發會公共政策網路參與平台發起修法的消防員洪泳竹表示，在疫情開始後，很長聽到出勤回來的消防員抱怨遭到民眾欺騙，不告知救護人員TOCC，到了醫院才說自己確診，救護人員沒辦法提前提高防護裝備等級，造成染疫風險。

廖順淋則提到，疫情期間消防分隊可能一天要跑3、40趟，防疫勤務佔整天救護量的6成左右，卻有很多患者部是老弱婦孺，沒有達到中、重症程度，「呼吸比我整天戴N95還順暢」，身體相對健康卻仍叫119，呼籲輕症患者將醫療量能留給中重症。

消防員工作權益促進會秘書長朱智宇指出，民眾可能會因為1922等專線打不通，遇到狀況就打119，還說自己胸痛、胸悶，導致必須派救護車到場，到了卻發現患者只是輕症，導致真正需要的患者救護時間延後。

林為洲表示，明天排審的「傳染病防治法」修正，就是希望保障救護人員的量能，讓病患也要向救護人員告知TOCC，保障救護人員，希望明天可以出委員會，下會期三讀通過。

蔣萬安指出，救護人員最擔心民眾隱匿TOCC，若能讓第一線救護人員得知，就可以知道要不要提升防疫級別，也能大幅降低救護人員感染機率。

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