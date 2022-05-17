彰縣綠營黨內互打炸鍋！他批對手二打一「搓圓仔湯」挨告

彰化縣議員第7選區，民進黨提名人選鬧內鬨，現任議員江熊一楓（左）控黃聖祿散播不實影片，毀謗她「搓湯圓」，17日偕同前議員李俊諭（右）到地檢署按鈴申告。（記者陳冠備攝）

2022/05/17 17:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣議員選舉民進黨黨內初選驚傳內鬨！彰化縣議員第7選區（北斗、田尾、埤頭、溪州）民進黨預計提名2名競選，目前有3人角逐席次，其中現任議員江熊一楓與前任議員李俊諭互組聯盟拉抬聲勢，引發另一現任議員黃盛祿不滿，指控兩人二打一，對此江熊一楓也反控黃散播不實影片，還寫檢舉函毀謗她「搓圓仔湯」，有使其無法當選目的，決定到地檢按鈴申告。

黃盛祿與江熊一楓都是彰化第七選區現任議員，今年皆尋求連任，李俊諭曾是該區選連5屆議員，2018年轉選溪州鄉長失利，今年決定重回競選議員，由於該選區歷來是國民黨票倉，民進黨保守估計當選2席，面對3人角逐，綠營決定於本月19日舉行黨內初選電話民調，選出最高支持者2名，在此之前，江熊一楓與李俊諭等人組成「彰化天眼聯盟」盼此共同監督縣政，也合體錄製「支持江熊一楓的好友，唯一支持李俊諭」民調影片。

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但此舉引來黃盛祿不滿，他認為三人應該公平競爭，不過江熊卻一面倒支持李，且仗勢女性保障名額，民調低也會獲得提名優勢，鼓吹大家支持李，質疑初選公平性，對此他16日在服務處召開「二個打一個，不公平」記者會，並找來多名黨內議員、鄉鎮長聲援。同時黃也向黨部寫檢舉函，指出江熊一楓親自錄音製作影片推薦李俊諭，是串通破壞初選公平性，呼籲黨部應制止其「搓圓仔湯」行為，並研議撤銷本區婦女保障名額規定。

另外，近日網路流傳一段變造影片，暗指江熊與李「選假的」、「博歹筊」等，而且黃盛祿也在line群組分享，對此江熊一楓認為人格遭辱，今（17）日在李俊諭及多名黨員陪同下到彰化地檢署，並對黃盛祿提告《刑法》誹謗、《民法》侵犯肖像權及《選罷法》意圖使人不當選。

江熊一楓說，李俊諭是資深議員，他們也曾一起合作不少案件，包括阻擋縣府向農民收水租、溪州可愛動物園區建立等，現也組成彰化天眼聯盟，盼未來持續監督縣政，另外黨內初選相互抬舉例子不少，例如目前彰化選區議員辜皇譯、黃柏瑜與許雅琳也是同區結盟拉抬，何來搓湯圓？何來二打一？

江熊一楓哽咽訴苦，黃的檢舉函指出她搓圓仔湯，已放棄競選之不正利益行為，該指控相當嚴重，可處3年至10年徒刑，對她名譽嚴重詆毀，所以對他提告。

對於江熊一楓提告，黃盛祿表示，影片非他製作只是轉傳，也認為內容並無不妥，也說這不是搓湯圓，那什麼才是搓湯圓，江熊一楓卻「打人喊救人」，他都沒提告了，卻還挨告，社會自有公評！他也說，如果江熊覺得兩人（黃、李）都很優秀，那就支持他們兩人就好，請江熊退出，也強調不會道歉！

黃盛錄（左5）16日在服務處召開「二個打一個，不公平」記者會，並找來多名黨內議員、鄉鎮長聲援。（翻攝黃盛祿臉書）

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