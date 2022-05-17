為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    彰縣綠營黨內互打炸鍋！他批對手二打一「搓圓仔湯」挨告

    彰化縣議員第7選區，民進黨提名人選鬧內鬨，現任議員江熊一楓（左）控黃聖祿散播不實影片，毀謗她「搓湯圓」，17日偕同前議員李俊諭（右）到地檢署按鈴申告。（記者陳冠備攝）

    彰化縣議員第7選區，民進黨提名人選鬧內鬨，現任議員江熊一楓（左）控黃聖祿散播不實影片，毀謗她「搓湯圓」，17日偕同前議員李俊諭（右）到地檢署按鈴申告。（記者陳冠備攝）

    2022/05/17 17:31

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣議員選舉民進黨黨內初選驚傳內鬨！彰化縣議員第7選區（北斗、田尾、埤頭、溪州）民進黨預計提名2名競選，目前有3人角逐席次，其中現任議員江熊一楓與前任議員李俊諭互組聯盟拉抬聲勢，引發另一現任議員黃盛祿不滿，指控兩人二打一，對此江熊一楓也反控黃散播不實影片，還寫檢舉函毀謗她「搓圓仔湯」，有使其無法當選目的，決定到地檢按鈴申告。

    黃盛祿與江熊一楓都是彰化第七選區現任議員，今年皆尋求連任，李俊諭曾是該區選連5屆議員，2018年轉選溪州鄉長失利，今年決定重回競選議員，由於該選區歷來是國民黨票倉，民進黨保守估計當選2席，面對3人角逐，綠營決定於本月19日舉行黨內初選電話民調，選出最高支持者2名，在此之前，江熊一楓與李俊諭等人組成「彰化天眼聯盟」盼此共同監督縣政，也合體錄製「支持江熊一楓的好友，唯一支持李俊諭」民調影片。

    但此舉引來黃盛祿不滿，他認為三人應該公平競爭，不過江熊卻一面倒支持李，且仗勢女性保障名額，民調低也會獲得提名優勢，鼓吹大家支持李，質疑初選公平性，對此他16日在服務處召開「二個打一個，不公平」記者會，並找來多名黨內議員、鄉鎮長聲援。同時黃也向黨部寫檢舉函，指出江熊一楓親自錄音製作影片推薦李俊諭，是串通破壞初選公平性，呼籲黨部應制止其「搓圓仔湯」行為，並研議撤銷本區婦女保障名額規定。

    另外，近日網路流傳一段變造影片，暗指江熊與李「選假的」、「博歹筊」等，而且黃盛祿也在line群組分享，對此江熊一楓認為人格遭辱，今（17）日在李俊諭及多名黨員陪同下到彰化地檢署，並對黃盛祿提告《刑法》誹謗、《民法》侵犯肖像權及《選罷法》意圖使人不當選。

    江熊一楓說，李俊諭是資深議員，他們也曾一起合作不少案件，包括阻擋縣府向農民收水租、溪州可愛動物園區建立等，現也組成彰化天眼聯盟，盼未來持續監督縣政，另外黨內初選相互抬舉例子不少，例如目前彰化選區議員辜皇譯、黃柏瑜與許雅琳也是同區結盟拉抬，何來搓湯圓？何來二打一？

    江熊一楓哽咽訴苦，黃的檢舉函指出她搓圓仔湯，已放棄競選之不正利益行為，該指控相當嚴重，可處3年至10年徒刑，對她名譽嚴重詆毀，所以對他提告。

    對於江熊一楓提告，黃盛祿表示，影片非他製作只是轉傳，也認為內容並無不妥，也說這不是搓湯圓，那什麼才是搓湯圓，江熊一楓卻「打人喊救人」，他都沒提告了，卻還挨告，社會自有公評！他也說，如果江熊覺得兩人（黃、李）都很優秀，那就支持他們兩人就好，請江熊退出，也強調不會道歉！

    黃盛錄（左5）16日在服務處召開「二個打一個，不公平」記者會，並找來多名黨內議員、鄉鎮長聲援。（翻攝黃盛祿臉書）

    黃盛錄（左5）16日在服務處召開「二個打一個，不公平」記者會，並找來多名黨內議員、鄉鎮長聲援。（翻攝黃盛祿臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨新北第4選區議員初選 韓國瑜、侯友宜人馬出線
    2022/05/17 11:05

    國民黨新北第4選區議員初選 韓國瑜、侯友宜人馬出線
    拚市長？蔣萬安5/25獲國民黨推薦 柯文哲：黃珊珊先做好防疫再說
    2022/05/15 18:49

    拚市長？蔣萬安5/25獲國民黨推薦 柯文哲：黃珊珊先做好防疫再說

    千萬直播主遭誤認嫩妹 親曝回春妙招
    「侯家軍」力拚議員初選過關 侯友宜重申防疫優先
    2022/05/15 14:55

    「侯家軍」力拚議員初選過關 侯友宜重申防疫優先
    國民黨基隆市議員初選 5/18起民調
    2022/05/14 23:04

    國民黨基隆市議員初選 5/18起民調

    楠梓高中大學科大繁星閃耀 錄取再創新高！
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播