同案二度彈劾檢察官 司改委員反籲監委自請彈劾

司改國是會議委員陳宏達要監委高涌誠上三堂課。（資料照）

2022/05/17 12:32

〔記者吳政峰／台北報導〕監察院認定台中地檢署檢察官陳隆翔在彰化地檢署服務時，辦理曲棍球案的認事用法有違失，提起彈劾，經懲戒法院判決「不受懲戒」後，監院本月5日再度提起彈劾，引發檢察界批評違反「一事不再理」原則。身為司改國是會議委員的監檢署主任檢察官陳宏達17日也質疑提案彈劾的監委違法偏頗，是否應自請彈劾？

高涌誠強調非「一案兩查」，而是懲戒法院要求補正彈劾程序，這是監察院和懲戒法院的法理之爭，希望法院判決不受理，監察院才有提釋憲的機會。陳宏達批評高涌誠詭辯，給自己一個下台階，卸責甩鍋，暴露其二度彈劾宛如兒戲，草率粗疏、違法偏頗，刮別人鬍子前應先刮乾淨自己，自請彈劾吧？

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陳宏達指出，現值疫情肆虐，人命交關、民怨沸騰之際，高涌誠怠忽御史監察天職，反而僅因個案結果不合其意，費時4年，窮盡一切力量，去追殺一位基層檢察官，嚴重浪費司法資源及納稅人血汗錢，何止天怒人怨！

陳宏達認為高涌誠應該重修三堂課，第一是「監委行使職權應該具備國際人權理念」，立法院特制定兩公約施行法保障人權，具國內法律效力，並於2009年12月10日正式施行。監察院既然握有彈劾公務員的生殺大權，自應遵守兩公約人權保障規定，避免侵害人權，豈可對於國際人權憲章置若罔聞，專擅權勢、恣意而為。

第二是「監委行使職權應該具備正當性及同理心」，陳宏達說明，監察院第一次彈劾陳隆翔後，已經懲戒法院判決「不受懲戒」確定，而我國司法院大法官釋字第775號解釋，宣示了「一事不再理」原則具有憲法位階的效力，豈料高涌誠竟以「法理之爭」遁詞，讓受彈劾人疲於奔命、身受訟累，毫無同理心。高究竟是腦霧看不懂判決？還是失格曲解，故意陷懲戒法院、監院同僚於不義呢？

第三為「『禁止雙重危害』是『憲法位階』的基本人權，監委不得恣意濫權」，陳解釋，「禁止雙重危害」在現代法治國皆為「憲法位階」的基本人權，不會因為受審判對象是士農公商或販夫走卒而有差別待遇，監委辦案應該注意程序正義，縝密、徹底且一次性行使權力為原則，而不是亂槍打鳥。美國在台協會每年發布人權報告（Human Rights Report），監委二度彈劾檢察官陳隆翔案勢必成為2022年版關注的焦點。

陳宏達認為本案最諷刺的是，監察院設置「國家人權委員會」，由全體監委兼任，希望發揮保障人權的功能，詎料監委反而成為戕害人權的劊子手，赤裸裸地揭穿兩公約內國法化原來是虛有其表，人權理念在我國實踐的道路上仍然是路迢迢！

監委高涌誠、林郁容認定台中地檢署檢察官陳隆翔，於彰化地檢署檢察官任內，偵辦中華民國曲棍球協會相關人員涉嫌侵占公款案件，就該案重要爭點未致力於真實之發現，僅憑被告自白即率爾結案，並背離檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注意事項，均屬嚴重疏漏，論理過程亦難以昭信服，尚非法律見解之歧異，且曾函詢被害人彰化縣政府教育處關於緩起訴處分之意見，卻未待彰化縣政府回覆即當庭諭知給予被告緩起訴處分，嚴重違反辦案程序規定，斲喪司法公信力，其違法失職情事甚為明確，情節重大，提案彈劾，5日審查決定彈劾成立。

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