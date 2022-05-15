洪秀柱稱九二共識是「共謀統一」 陸委會：徒勞枉然

陸委會批評前國民黨主席洪秀柱接受《兩岸頭條》專訪的說詞，強調「我們認為毫無意義、也是徒勞枉然」。圖為陸委會發言人邱垂正。（資料照）

2022/05/15 21:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱近日赴中國浙江省杭州市參加「海峽兩岸青年發展論壇」，並率團拜會浙江省委書記袁家軍。她在中國國台辦管理的涉台節目《兩岸頭條》專訪指出，無論「九二共識」說法怎樣變，改變不了它的核心意涵，就是一個中國原則之下，兩岸共同謀求國家未來的統一。陸委會今日強調，中共長期主導的交流活動，宣傳根本不符台灣民意期待，又矮化台灣的政治主張，「我們認為毫無意義、也是徒勞枉然」。

據中媒報導，洪秀柱接受《兩岸頭條》訪問表示，2008至2016這8年當中，兩岸開創了一個大合作、大交流的好時代，在九二共識的基礎之上，兩岸簽署了23項協議，給台灣帶來了非常多的紅利，也可以說是開創了兩岸和平統一的契機。

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洪秀柱聲稱，九二共識有兩個核心意涵，一是「堅持一個中國原則」，二是「兩岸共謀祖國未來統一」，所以「不管你喜不喜歡九二共識這個名字，這兩個意涵是不變的，這就叫做『定海神針』」。

對此，陸委會表示，中共長期以來透過其主導的交流活動，宣傳根本不符台灣民意期待、矮化台灣的政治主張，「我們認為毫無意義、也是徒勞枉然」。台灣民眾及國際社會並不認同北京當局定義「一中原則、兩岸同屬一中，共謀統一」的「九二共識」，兩岸互不隸屬才是客觀現狀與事實。

陸委會指出，當前中共對台政軍威脅，意圖分化破壞台灣民主社會的負面舉措，已遭到台灣2300萬人民的質疑與堅拒，更危害到台海和平穩定。「我們認為對岸是刻意與兩岸良性互動背道而馳」。

陸委會強調，推動兩岸對等尊嚴、合於規範、不涉任何政治前提的正常健康交流，係政府既定政策。中共歷來藉由拉攏台灣各界人士，發表迎合中共統戰的言論，企圖推進對台統一的政治圖謀。呼籲國內各界參加有關活動，應遵守兩岸交流相關規範，切勿配合中共對台統戰操弄，共同維護國家主權安全、民主自由及台灣整體利益。

陸委會提醒，與會人員不得以任何形式參加中方倡議或推動涉及「民主協商」及「一國兩制」等的相關活動，如有涉及違反法令情形，主管機關將依法處理。

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