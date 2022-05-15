永康等5個選區席次消長 左右民進黨南市議會能否過半

台南市議會議員共有57席，要達過半席次必須至少要有29席。（資料照）

2022/05/15 12:00

〔記者蔡文居／台南報導〕2022年台南市議員選舉，民進黨共提名34席，力爭過半。民進黨內分析，年底要爭取過半，難度不低，尤其永康、南科（善化、新化等）、大北門、安南區及北區等5個選區的席次消長，將左右民進黨能否過半的關鍵選區。

台南市議會共有57席，2018年市議員選舉，民進黨當選25席、國民黨16席、無黨14席，時力和台聯則各1席。

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年底議員選舉，民進黨共提名34席，並以「市長當選衝高得票率、議會過半、里長全勝利」為目標，在議員席次部分，希望能拿下至少29席，掌握議會過半席次。

不過，民進黨黨內議員分析，年底選舉民進黨可能只增加1至2席，距離過半還差2至3席。其中，永康區可能增加1席、大北門增2席、南科及安南區可能各掉1席，其他選區如無意外，變化應不大。

另外，北區在謝龍介、洪玉鳳未尋議員連任下，空出2席，民進黨否能趁勢再增1席，仍有待觀察。

民進黨南市黨部主委潘新傳表示，力拚議會過半是民進黨的目標，相關分析與黨內評估差異不大，這代表民進黨還有努力的空間，黨部將全力輔選，力拚過半。

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