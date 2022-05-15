洪秀柱稱九二共識就是共謀統一 綠委促國民黨出來說清楚

前國民黨主席洪秀柱接受中共官方涉台節目《兩岸頭條》專訪指出，無論「九二共識」說法怎樣變，改變不了它的核心意涵，就是一個中國原則之下，兩岸共同謀求國家未來的統一。（翻攝中國台灣網）

2022/05/15 11:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱近日赴中國杭州參加海峽兩岸青年發展論壇，並率團拜會浙江省委書記袁家軍。她接受中共官方涉台節目《兩岸頭條》專訪指出，無論「九二共識」說法怎樣變，改變不了它的核心意涵，就是一個中國原則之下，兩岸共同謀求國家未來的統一。民進黨立委張廖萬堅今日受訪質疑，洪秀柱自甘成為紅色中國打手，國民黨應出來說清楚，這是不是國民黨的立場。

據中媒報導，洪秀柱在《兩岸頭條》節目訪問表示，2008至2016這8年當中，兩岸開創了一個大合作、大交流的好時代，在九二共識的基礎之上，兩岸簽署了23項協議，給台灣帶來了非常多的紅利，也可以說是開創了兩岸和平統一的契機。

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她聲稱，九二共識有兩個核心意涵，一是堅持一個中國原則，二是兩岸共謀祖國未來統一。所以不管你喜不喜歡九二共識這個名字，這兩個意涵是不變的，這就叫做定海神針。

另外，浙江省委書記袁家軍近日在杭州會見了洪秀柱一行人，袁家軍對洪堅定認同和維護九二共識、堅守兩岸統一堅決反對台獨的政治主張，明察大勢、敢於發聲的政治態度表示讚賞。

洪秀柱則對袁家軍說，兩岸一家親，兩岸人民心靈契合，任何風雨也阻擋不了兩岸民間交流。5年來，海峽兩岸青年發展論壇影響越來越大，已成為兩岸青年交流交往的重要平台，將持續推進浙台兩地交流合作，特別是兩岸青年交流交往。

對此，民進黨立委張廖萬堅受訪表示，洪秀柱所主張的九二共識及和平統一，不是台灣的主流民意，只是極少數民意，洪秀柱想要統一，那是她的自由，但是去中國做促統工作，有無違反我國相關法律規定，必須受到外界檢視。

張廖萬堅批評，洪秀柱當過國民黨主席，自甘成為紅色中國的打手，傷害國家主權及民主自由，國民黨應該出來講清楚，這是國民黨的立場，還是洪秀柱個人的。主張一個中國原則，統一在共產極權中國之下，這是全世界民主國家無法接受，更無法說服台灣人民。

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